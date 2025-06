Úžasné, čo sa Rišovi Lintnerovi podarilo po kariére: Každý, kto to pozná, sa čuduje! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

SLÁDKOVIČOVO - Bývalý hokejista Richard Lintner sa opäť ocitol v centre pozornosti, no tentoraz nie kvôli športu. Nedávno sa predviedol ako moderátor podujatia pre milovníkov jedla. A nie hocijakého!

Na prvý pohľad by ste možno nepovedali, že bývalý hokejový reprezentant sa dokáže zvŕtať aj v kuchyni. Dozvedeli sme sa to v Sládkovičove, kde Sagan vymenil dres za zásteru a v novej práci si pripravil vlastnú bagetu. Lintner vypomohol s moderovaním podujatia - i s konzumáciou toho, čo má rád. Čo sa však týka varenia, prezradil... „Musím povedať, že v poslednom čase nie až tak často, ale rád navarím. A tak ako každý chlap – v lete veľmi rád grilujem,“ priznal exhokejista s úsmevom. Aj keď sám priznáva, že niekedy zvíťazí pohodlnosť či lenivosť, keď sa do toho pustí, vždy vie čo robí. „Rád robím pečené mäso, hamburgery, ale viem spraviť aj šaláty. Som polievkový, takže viem urobiť aj polievky.“

Hoci sa v lete snaží stravovať striedmejšie a ľahšie, nevie odolať závislosti, ktorá sa u neho rozvinula.Aj keď už nebrázdi ľadové plochy ako kedysi, pohybu nevyhýba a každý deň športuje.vysvetľuje. Lintner je aj tri roky pred päťdesiatkou v skvelej forme a z veku si ťažkú hlavu nerobí. Z toho, čo prezradil v rozhovore, bol prekvapený aj on sám! Pozrite si video vyššie.