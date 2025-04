Sagan je NEZNIČITEĽNÝ ako James Bond: Naozaj sa prebojuje až do finále!?

Let's Dance, 8.kolo

Keď v siedmom kole tanečnej šou vypadol Marek Rozkoš, mnohí diváci netajili sklamanie. Väčšina ho totiž považovala za favorita šou, ktorý sa dostane až do finále. Nestalo sa a na adresu Petra Sagana, ktorý podľa nich v šou nemá čo robiť, sa zniesla vlna kritiky. „Sagan tam nemal byť už dobré 3 kolá, je to o tancovaní, nie bicyklovaní,“ napísal jeden z divákov a ďalší sa pridali, že ho v šou držia umelo. Aj keď sa totiž Peter umiestnil na úplnom chvoste tabuľky, v siedmom kole nevypadol. Paradoxne ho zachránili SMS hlasy od fanúšikov. A presne to isté sa stalo aj v ôsmom kole. Na slová Janky Kovalčíkovej o tom, že kolujú rozporuplné názory, či to je fér, že ešte stále je v súťaži a ako to cíti on, Peter iba krátko poznamenal: „Čo je v dnešnom živote fér?" a poďakoval divákom, bez ktorých by v šou nebol.

A keďže jeho zotrvanie v súťaži rozviruje vášnivé diskusie, moderátorky museli znovu vysvetliť, ako funguje vyraďovanie v Let's Dance: „To, že naše páry dostávajú známky od poroty, ešte nie je konečný výsledok. Vaše hlasy majú naozaj obrovskú moc, pretože dokážu riadne zamiešať poradie,“ prízvukovala Janka Kovalčiková.

Ako prvý z dvoch tancov Peter Sagan s Eliškou Lenčešovou odtancovali paso doble a ako vždy, aj tento tanec si Peter užil.úprimne prehovoril o svojich dojmoch Peter.

Na otázku, či Sagan vôbec čakal, že sa dostane až tak ďaleko a ocitne sa medzi piatimi najlepšími pármi, odpovedal veľmi úprimne. „Ja už som tak naučený, že už nečakám nič. To, že som tu, ma veľmi teší a samozrejme som rád a kvôli tomu som tu, nie? Aby som si to užil a teší ma to, že som mohol postúpiť takto ďaleko a uvedomujem si, že každý týždeň môže byť ten posledný, takže o to viac si to užívam a teší ma to, že môžem byť v tejto super partii, ktorú tu máme,“ priznal cyklista na rovinu.

Porota ich tanec síce opäť vychválila, ale bodovo skončili znovu na poslednom mieste.povedal Bardy s tým, že to bolo veľmi slušné paso doble.pritakala aj Tatiana Drexler:A k chváleniu sa pridal aj Jablonský:zhodnotil.

A Ďurovčík? „Ty si presne James Bond, ktorý sa vždy vedel dostať z bezvýchodiskovej situácie. A ty v podstate každým kolom - aj keď ťa máme radi, aj keď sa zlepšuješ, stále skončíš u nás na poslednom mieste a ty stále ako James Bond ideš ďalej. Toto bolo čisto autobiografické dielo a ja dúfam, že takto budeš postupovať až do finále.“ Či sa mu to podarí, je otázne, isté však je, že ho uvidíme aj v budúcom kole. A možno sa naplnia aj Petrove slová. „Ak ešte náhodou postúpim, tak nabudúce dáme Mission Impossible.“ Nuž, ktovie?

8. kolo Let's Dance, rekapitulácia (Zdroj: TV Markíza)