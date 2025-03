Peter Sagan zobral na tréning do Let's Dance syna: Keď uvidel, ako tancuje, znervóznel!

Peter Sagan (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

„Prvá ponuka prišla pred 4-5 rokmi a nad tým som ani neuvažoval… Druhá ponuka prišla minulý rok a potom som si to naštudoval, o čom to je…“ hovorí Peter Sagan o procese svojej účasti s tým, že ponuku si musel poriadne premyslieť. Uvedomoval si totiž, že to bude veľmi náročné časovo. Aj preto jeho rozhodnutie trvalo dva mesiace. „Vyskúšam niečo nové spoznám nových ľudí, je to skúsenosť aj pre mňa a som veľmi rád že som sa na to dal,“ priznal cyklista, ktorý nikdy v živote netancoval. „Určite mám výhodu, že ešte mám kondičku, ale tie svaly nie sú na to zvyknuté, je to iný pohyb,“ hovoril o tanci, ktorý je celkom iný ako bicyklovanie. „Musím sa veľa učiť… a prichádzajú aj iné problémy, ktoré som si ani nemyslel, že môžu prísť, takže je to fyzicky veľmi náročné.“

Rodina je však jeho účasťou nadšená a teší sa na okamihy, keď Petra uvidia na parkete. Sledovať to bude aj jeho syn Marlon, ktorý sa už bol pozrieť aj na tréningoch. Čo sa na nich udialo, sa už dozviete vo videu, a ako to Saganovi pôjde v tanci, uvidíte v prvom kole šou Let's Dance v nedeľu o 20.30 na Markíze.

