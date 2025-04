Je rozhodnuté! TOTO sú 3 páry, ktoré postúpili do FINÁLE Let's Dance: Diváci sa zhodujú... KONEČNE!

Let's Dance, 9.kolo

BRATISLAVA - V nedeľu večer sa rozhodlo o tom, ktoré tri páry postúpia do veľkého finále 10. série tanečnej šou Let's Dance. To prebehne už o týždeň. A tentokrát mala porota oveľa väčšie slovo, ako v predchádzajúcich kolách - posledný pár totiž do finále posúvala ona sama. A toto sú tri páry, ktoré zabojujú o celkové víťazstvo. Diváci neskrývajú nadšenie!

V deviatom kole 10. série Let's Dance išlo o veľa. Práve v ňom sa totiž rozhodovalo o tom, kto postúpi do veľkého finále, ktoré rozhodne o kráľovi a kráľovnej tanečného parketu. To prebehne už o týždeň. Niet divu, že si porota tentokrát zobrala oveľa väčšie slovo ako v predchádzajúcich slovách. Nielen, že dvojiciam priebežne prideľovali body, ale v závere ešte rozhodovali o tom, ktorý pár šou tesne pred finále opustí.

Postup bol nasledovný - na základe porotcovských bodov a získaných SMS hlasov sa tanečné páry umiestnili na niektorom zo štyroch miest v tabuľke. No a tie, ktoré obsadili prvé dve priečky, putovali rovno do finále, no a ďalšie dve s nižším počtom bodov museli o svoje pôsobenie v šou ešte zabodovať. Do finále tak rovno putovali Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring a Kristián Baran a Dominika Rošková.

Let's Dance, 9. kolo, Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring (Zdroj: TV Markíza)

Let's Dance, 9.kolo, Kristián Baran a Dominika Rošková (Zdroj: TV Markíza)

No a o zotrvanie v šou museli zabojoval Peter Sagan a Eliška Lenčešová a Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh. Svoje sily si zmerali v Cha-chi... No a porota rozhodla, že šou opustí Peter Sagan a do finále postúpi Ráchel Šoltésová. Vo veľkom finále tak o tituly kráľ a kráľovná tanečného parketu zabojujú: Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring, Kristián Baran a Dominika Rošková a Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh.

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

A zdá sa, že semifinále lepšie ani dopadnúť nemohlo. Diváci neskrývajú nadšenie a pri mene posledného vypadnutého sa zhodujú v jednom: "konečne". „Keby nevypadol, vyhodím 2 televízory von oknom do rieky,“ preháňa jeden z divákov. „Konečne vypadol a vo finále sú ozajstní tanečníci,“ pridal sa ďalší. „Akože nič v zlom, ale konečne... Som si naozaj myslela (a som rada, že sa to nesplní), že pôjde do finále. Peťo je dobrý, no... Tanec je naozaj o niečom inom,“ napísal jeden z komentujúcich.

Je rozhodnuté! TOTO sú 3 páry, ktoré postúpili do FINÁLE Let's Dance: Diváci sa zhodujú... KONEČNE! (Zdroj: TV Markíza)

Aký je váš názor na posledného vypadnutého a komu vo finále držíte palce vy?