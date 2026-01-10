Sobota10. január 2026, meniny má Daša, zajtra Malvína

Prezident Peter Pellegrini udelil štátne vyznamenania: ZOZNAM 22 osobností!

Prezident Peter Pellegrini udelil štátne vyznamenania 22 osobnostiam, z toho štyrom in memoriam. Zobraziť galériu (8)
Prezident Peter Pellegrini udelil štátne vyznamenania 22 osobnostiam, z toho štyrom in memoriam. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
© Zoznam/ © Zoznam/
Tlačová správa

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini udelil dnes v Bratislave štátne vyznamenania 22 osobnostiam kultúrneho, vedeckého, športového a ďalších odvetví spoločenského života. Hlava štátu odovzdala najvyššie štátne vyznamenania pri príležitosti 33. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Podľa slov prezidenta SR po 33 rokoch existencie stojí krajina pred novou métou. "Definujme spolu víziu, ktorá prekračuje horizont volebných období, vymyká sa každodennosti a je oslobodená od malicherných mocenských sporov. Víziu, na ktorej sa dokážeme všetci zhodnúť aj popri odlišných hodnotových postojoch," uviedol v príhovore Peter Pellegrini.

Prezident Peter Pellegrini udelil štátne vyznamenania 22 osobnostiam, z toho štyrom in memoriam.
Zobraziť galériu (8)
Prezident Peter Pellegrini udelil štátne vyznamenania 22 osobnostiam, z toho štyrom in memoriam.  (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)


Domnieva sa, že dozrel čas, aby odborná aj laická verejnosť vytvorili celospoločenskú zmluvu o rozvoji krajiny. "Aby prinútila všetkých vo verejnom živote vymeniť prvoplánovú emocionálnu konfrontáciu za tvorivý dialóg postavený na úcte k faktom a vedeckému poznaniu,"  povedal. Prezident SR vidí šancu vo vytvorení takej spoločenskej klímy, ktorá bude priaznivá pre napĺňanie danej vízie. "Aby boli naši ľudia úspešní nie napriek okolnostiam, ale práve vďaka nim," zdôraznil.

Prezident SR poďakoval oceneným v mene svojom, občanov SR a celej verejnosti. Naša štátnosť sa podľa neho môže opierať o mravný a odborný potenciál týchto ľudí, pretože sa významnou mierou podpísali na rozvoji vlasti a jej úspešnom napredovaní. "Za to im patrí vďaka, úcta a rešpekt, pretože predstavujú to najlepšie čo naša spoločnosť má," poznamenal.

Poukázal na to, že bohatstvom Slovenska sú práve ľudia, ich talent, pracovitosť a tvorivosť. "Vytvárajú hodnoty, ktoré prekračujú hranice našej krajiny, presahujú svojím významom volebné obdobia či módne vlny," konštatoval zároveň s výzvou, aby sme na tom budovali naše sebavedomie a zdravé vlastenectvo.

Prezident Peter Pellegrini udelil štátne vyznamenania 22 osobnostiam, z toho štyrom in memoriam.
Zobraziť galériu (8)
Prezident Peter Pellegrini udelil štátne vyznamenania 22 osobnostiam, z toho štyrom in memoriam.  (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)


Podľa jeho slov žijeme v časoch, kedy častokrát politický priestor, v mene dosiahnutia krátkodobých výsledkov, navodzuje pocity slovenskej malosti a bezvýznamnosti. "Chcem apelovať na všetkých, nepodliehajme tomu, nestaňme sa smutnými apoštolmi beznádeje, ale vždy si spomeňme na význačné osobnosti súčasného Slovenska, alebo jeho dejín," dodal prezident SR. Zopakoval, že sú darom tejto krajiny, ich profesionálny život a výsledky dokážu národ spojiť a dať mu osobitý existenčný zmysel. A tak prezident nemá o budúcnosť Slovenska obavy.

ZOZNAM VYZNAMENANÝCH OSOBNOSTÍ:

Pavel Babka, zakladateľ a riaditeľ Galérie Babka v srbskej Kovačici - Rad Bieleho dvojkríža III. triedy, občiansky druh, za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Zakladateľ a riaditeľ Galérie Babka v srbskej Kovačici Pavel Babka (vpravo), ktorému prezident SR Peter Pellegrini (vľavo) udelil štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža III. triedy, občiansky druh počas udeľovania najvyšších štátnych vyznamenaní pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky v Bratislave 10. januára 2026.
Zobraziť galériu (8)
Zakladateľ a riaditeľ Galérie Babka v srbskej Kovačici Pavel Babka (vpravo), ktorému prezident SR Peter Pellegrini (vľavo) udelil štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža III. triedy, občiansky druh počas udeľovania najvyšších štátnych vyznamenaní pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky v Bratislave 10. januára 2026.  (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

 
Emil Tomáš Bartko, choreograf, pedagóg - Pribinov kríž II. triedy, za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti tanečného umenia.

Zora Breierová, účastníčka SNP, bývalá predsedníčka spolku Živena - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.
 
Dušan Čaplovič, archeológ, historik, bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, poslanec NR SR - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj školstva.

Peter Kothaj, lekár – chirurg - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, najmä v oblasti chirurgie.

Ladislav Lampert, protikomunistický odboj; tzv. "čierny barón" - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

Ladislav Lampert (uprostred), ktorému prezident SR Peter Pellegrini (vľavo) udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu počas udeľovania najvyšších štátnych vyznamenaní pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky v Bratislave 10. januára 2026.
Zobraziť galériu (8)
Ladislav Lampert (uprostred), ktorému prezident SR Peter Pellegrini (vľavo) udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu počas udeľovania najvyšších štátnych vyznamenaní pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky v Bratislave 10. januára 2026.  (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

 
Roman Lazík, baletný majster, pedagóg - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, občiansky druh, za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, najmä v oblasti baletného umenia.

Daniel Lehotský, účastník SNP -  Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, vojenský druh, za mimoriadne zásluhy o obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky.
 
Branislav Maukš, dizajnér automobilov - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, občiansky druh, za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, najmä v oblasti automobilového dizajnu.
 
Denisa Nikodemová, vedkyňa, pedagogička - Pribinov kríž I. triedy, za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti verejného zdravotníctva.
 
Juraj Payer, lekár, dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky.

Lekár, dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Juraj Payer (vpravo), ktorému prezident SR Peter Pellegrini (vľavo) udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh počas udeľovania najvyšších štátnych vyznamenaní pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky v Bratislave 10. januára 2026.
Zobraziť galériu (8)
Lekár, dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Juraj Payer (vpravo), ktorému prezident SR Peter Pellegrini (vľavo) udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh počas udeľovania najvyšších štátnych vyznamenaní pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky v Bratislave 10. januára 2026.  (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

 
Vincent Polakovič, galerista, riaditeľ múzea DANUBIANA - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
 
Mária Reháková, vydavateľka - Pribinov kríž II. triedy, za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.
 
Ján Repta, partizánsky veliteľ - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, vojenský druh, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky.
 
Jozef Sabovčík, krasokorčuliar - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Jozef Sabovčík (vpravo), ktorému prezident SR Peter Pellegrini (vľavo) udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh počas udeľovania najvyšších štátnych vyznamenaní pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky v Bratislave 10. januára 2026.
Zobraziť galériu (8)
Jozef Sabovčík (vpravo), ktorému prezident SR Peter Pellegrini (vľavo) udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh počas udeľovania najvyšších štátnych vyznamenaní pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky v Bratislave 10. januára 2026.  (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

 
Ivan Šramko, ekonóm - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti riadenia a správy štátu, financií a ekonomiky
 
Ján Tkáč, vedec - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, najmä v oblasti nanobiotechnológií, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
 
Eva Umlauf, lekárka, spisovateľka - Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
 
Jozef Vengloš, futbalista, tréner - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
 
Kornélia Wirtschafterová, prežila štyri koncentračné tábory - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.
 
Elena Zimová, charitatívne aktivity v meste Zvolen v občianskom združení Srdce na dlani pod Pustým hradom - Pribinov kríž III. triedy, za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti komunitnej charity.
 
Jozef Živčák, dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, najmä v oblasti biomedicínskeho inžinierstva, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Viac o téme: Peter Pellegrini
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Príhovor prezidenta SR P. Pellegriniho počas udeľovania štátnych vyznamenaní
Príhovor prezidenta SR P. Pellegriniho počas udeľovania štátnych vyznamenaní
Správy
Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného Kultúrneho domu spojeného s oslavou 90. výročia miestneho ochotníckeho divadla v Kamennej Porube
Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného Kultúrneho domu spojeného s oslavou 90. výročia miestneho ochotníckeho divadla v Kamennej Porube
Správy
Spoločná minulosť troch najvyšších ústavných činiteľov nás predurčuje k porozumeniu, tvrdí Fico
Spoločná minulosť troch najvyšších ústavných činiteľov nás predurčuje k porozumeniu, tvrdí Fico
Správy

Domáce správy

Prezident Peter Pellegrini udelil
Prezident Peter Pellegrini udelil štátne vyznamenania: ZOZNAM 22 osobností!
Domáce
FOTO Horská služba zasahovala pod
Horská služba zasahovala pod Veľkou Račou: Skialpinistka si pri páde poranila ruku
Domáce
Ladislav (†47) zomrel na
Ladislav (†47) zomrel na Štedrý deň: Zostali po ňom tri deti a manželka Lívia! Rodina je v ťažkej situácii
Domáce
Nové Zámky investujú do obnovy obľúbeného chodníka Berek – Zúgov: Prvá etapa už má zelenú
Nové Zámky investujú do obnovy obľúbeného chodníka Berek – Zúgov: Prvá etapa už má zelenú
Nitra

Zahraničné

Brutálny únos 16-ročného chlapca!
Brutálny únos 16-ročného chlapca! Naložili ho do auta a chceli znásilniť drevenou rukoväťou: Vraj išlo o LEKCIU
Zahraničné
Donald Trump
Tump podporuje protesty v Iráne: Spojené štáty sú pripravené pomôcť
Zahraničné
Škandál v nočných gogo
Škandál v nočných gogo kluboch: Pôsobili ako pasca na klientov! V organizovanej skupine boli aj policajti
Zahraničné
Lesvos, Greece- October 20,
Pri pobreží Turecka sa potopil sa gumený čln s migrantmi: Jedna osoba zomrela, ďalších sedem ľudí je nezvestných
Zahraničné

Prominenti

Jana Majeská, Marek Majeský
Chaos u Majeských! Schatzi z Dunaja priznáva: Bordel už neriešim, nie som však špinďúra
Domáci prominenti
Móda z 5. kola
Obrovská bolesť exmarkizákov: Prišli o vytúžené bábätko
Domáci prominenti
Ján Dobrík a Martin
Premiéra NOVEJ relácie, ktorá nahradila Milujem Slovensko: Reakcie divákov hovoria za všetko!
Domáci prominenti
Kristína Svarinská a Daniel
Neuveríte, ČÍM chcel byť Daniel Žulčák: Keď si to herec skúsil v seriáli, tak...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Svadobný škandál, aký nemá
Svadobný škandál, aký nemá obdobu: Nevesta prichytila ŽENÍCHA s vlastnou MATKOU! Ona ho dojčila?!
Zaujímavosti
Takto si naši predkovia
Takto si naši predkovia zabezpečovali zdravie po celý rok: Inšpirujte sa zdravými zvykmi starých Slovanov!
vysetrenie.sk
FOTO Nezvyčajná prednostka železničnej stanice:
Nezvyčajná prednostka železničnej stanice: Mačka Jontama sa ujala vedenia! Tradícia pokračuje už takmer 20 rokov
Zaujímavosti
Nostradamus varuje pred rokom
Nostradamus varuje pred rokom 2026: Veľká vojna, krv v Európe a tragédia svetovej hviezdy! Najhorší rok v histórii?
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Kedysi umýval okná, dnes je miliardár: Šéf Robloxu prezradil svoju najlepšiu radu!
Kedysi umýval okná, dnes je miliardár: Šéf Robloxu prezradil svoju najlepšiu radu!
Utekajú nám Česi ešte viac? Ekonomické rozdiely sú oveľa väčšie, než si myslíte! (kvíz)
Utekajú nám Česi ešte viac? Ekonomické rozdiely sú oveľa väčšie, než si myslíte! (kvíz)
Uľaví sa motoristom aj na Kysuciach? Ráž avizuje stavebný unikát a obrovské benefity výstavby! (foto)
Uľaví sa motoristom aj na Kysuciach? Ráž avizuje stavebný unikát a obrovské benefity výstavby! (foto)
Štát ešte viac pritvrdzuje v boji proti zneužívaniu PN-iek: Táto finta už neprejde!
Štát ešte viac pritvrdzuje v boji proti zneužívaniu PN-iek: Táto finta už neprejde!

Šport

Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal Canadiens – Detroit Red Wings
Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal Canadiens – Detroit Red Wings
Juraj Slafkovský
Patrik Rybár otvorene prehovoril pre Rusov: Vysvetlil, prečo nejde so Slovenskom na ZOH 2026
Patrik Rybár otvorene prehovoril pre Rusov: Vysvetlil, prečo nejde so Slovenskom na ZOH 2026
Hokej na ZOH 2026
Škoda, preškoda: Bojovné Slovenky na čele s Kuzminovou siahali po pódiu, napokon sa prepadli
Škoda, preškoda: Bojovné Slovenky na čele s Kuzminovou siahali po pódiu, napokon sa prepadli
Najnovšie športové správy
Koniec nádejí v ochrannej sieti: Eggerovú po páde odniesol vrtuľník, diagnóza je neúprosná
Koniec nádejí v ochrannej sieti: Eggerovú po páde odniesol vrtuľník, diagnóza je neúprosná
Lyžovanie

Auto-moto

Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Predstavujeme
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
Klasické testy
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
Doprava
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
Klasické testy

Kariéra a motivácia

CEO paradox: Ako ovplyvní trh práce a čo musia urobiť ľudia, ktorí chcú uspieť?
CEO paradox: Ako ovplyvní trh práce a čo musia urobiť ľudia, ktorí chcú uspieť?
Pracovné prostredie
Typológia v práci: Kto ste a ako zvládate kariéru podľa vašej osobnosti
Typológia v práci: Kto ste a ako zvládate kariéru podľa vašej osobnosti
Rady, tipy a triky
Nový kariérny štart: Ako konečne posunúť svoju prácu vpred
Nový kariérny štart: Ako konečne posunúť svoju prácu vpred
Kariérny rast
Ak toto cítite po návrate do práce, je čas na zmenu. Poznáte tieto signály?
Ak toto cítite po návrate do práce, je čas na zmenu. Poznáte tieto signály?
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Tukožrútska polievka: Ako ju pripraviť a je pre vás vhodná?
Tukožrútska polievka: Ako ju pripraviť a je pre vás vhodná?
Výber receptov
Fit mrkvový krém aj pre vegetariánov, ktorý vás zasýti
Fit mrkvový krém aj pre vegetariánov, ktorý vás zasýti
Zeleninové polievky

Technológie

Banka varuje: Táto SMS môže skončiť v tom istom vlákne s našimi skutočnými SMS správami. „Ide o podvod, nie je od nás!“
Banka varuje: Táto SMS môže skončiť v tom istom vlákne s našimi skutočnými SMS správami. „Ide o podvod, nie je od nás!“
Bezpečnosť
Malvér Astaroth sa šíri cez WhatsApp už aj na Slovensku. Takto si nájde cestu k tvojim účtom a údajom
Malvér Astaroth sa šíri cez WhatsApp už aj na Slovensku. Takto si nájde cestu k tvojim účtom a údajom
Bezpečnosť
Vedci sú na stope lieku, ktorý by mohol zastaviť takmer každý vírus. Inšpirovali sa počítačmi
Vedci sú na stope lieku, ktorý by mohol zastaviť takmer každý vírus. Inšpirovali sa počítačmi
Veda a výskum
Niektorí ľudia sa opijú bez alkoholu a vedci konečne vedia, prečo
Niektorí ľudia sa opijú bez alkoholu a vedci konečne vedia, prečo
Veda a výskum

Bývanie

Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac

Pre kutilov

Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Izbové rastliny
Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Recepty
Popraskané pery a suché ruky zo zimy? Rýchlu pomoc prekvapivo nájdete v kuchyni
Popraskané pery a suché ruky zo zimy? Rýchlu pomoc prekvapivo nájdete v kuchyni
Recepty
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najčastejšie dôvody, prečo nás muži opúšťajú po rokoch: Na tomto sa zhodli takmer všetci
Partnerské vzťahy
Najčastejšie dôvody, prečo nás muži opúšťajú po rokoch: Na tomto sa zhodli takmer všetci
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Brutálny únos 16-ročného chlapca!
Zahraničné
Brutálny únos 16-ročného chlapca! Naložili ho do auta a chceli znásilniť drevenou rukoväťou: Vraj išlo o LEKCIU
Prezident Peter Pellegrini udelil
Domáce
Prezident Peter Pellegrini udelil štátne vyznamenania: ZOZNAM 22 osobností!
Škandál v nočných gogo
Zahraničné
Škandál v nočných gogo kluboch: Pôsobili ako pasca na klientov! V organizovanej skupine boli aj policajti
Ladislav (†47) zomrel na
Domáce
Ladislav (†47) zomrel na Štedrý deň: Zostali po ňom tri deti a manželka Lívia! Rodina je v ťažkej situácii

Ďalšie zo Zoznamu