Prezident Peter Pellegrini udelil štátne vyznamenania: ZOZNAM 22 osobností!

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini udelil dnes v Bratislave štátne vyznamenania 22 osobnostiam kultúrneho, vedeckého, športového a ďalších odvetví spoločenského života. Hlava štátu odovzdala najvyššie štátne vyznamenania pri príležitosti 33. výročia vzniku Slovenskej republiky.
Podľa slov prezidenta SR po 33 rokoch existencie stojí krajina pred novou métou. "Definujme spolu víziu, ktorá prekračuje horizont volebných období, vymyká sa každodennosti a je oslobodená od malicherných mocenských sporov. Víziu, na ktorej sa dokážeme všetci zhodnúť aj popri odlišných hodnotových postojoch," uviedol v príhovore Peter Pellegrini.
Domnieva sa, že dozrel čas, aby odborná aj laická verejnosť vytvorili celospoločenskú zmluvu o rozvoji krajiny. "Aby prinútila všetkých vo verejnom živote vymeniť prvoplánovú emocionálnu konfrontáciu za tvorivý dialóg postavený na úcte k faktom a vedeckému poznaniu," povedal. Prezident SR vidí šancu vo vytvorení takej spoločenskej klímy, ktorá bude priaznivá pre napĺňanie danej vízie. "Aby boli naši ľudia úspešní nie napriek okolnostiam, ale práve vďaka nim," zdôraznil.
Prezident SR poďakoval oceneným v mene svojom, občanov SR a celej verejnosti. Naša štátnosť sa podľa neho môže opierať o mravný a odborný potenciál týchto ľudí, pretože sa významnou mierou podpísali na rozvoji vlasti a jej úspešnom napredovaní. "Za to im patrí vďaka, úcta a rešpekt, pretože predstavujú to najlepšie čo naša spoločnosť má," poznamenal.
Poukázal na to, že bohatstvom Slovenska sú práve ľudia, ich talent, pracovitosť a tvorivosť. "Vytvárajú hodnoty, ktoré prekračujú hranice našej krajiny, presahujú svojím významom volebné obdobia či módne vlny," konštatoval zároveň s výzvou, aby sme na tom budovali naše sebavedomie a zdravé vlastenectvo.
Podľa jeho slov žijeme v časoch, kedy častokrát politický priestor, v mene dosiahnutia krátkodobých výsledkov, navodzuje pocity slovenskej malosti a bezvýznamnosti. "Chcem apelovať na všetkých, nepodliehajme tomu, nestaňme sa smutnými apoštolmi beznádeje, ale vždy si spomeňme na význačné osobnosti súčasného Slovenska, alebo jeho dejín," dodal prezident SR. Zopakoval, že sú darom tejto krajiny, ich profesionálny život a výsledky dokážu národ spojiť a dať mu osobitý existenčný zmysel. A tak prezident nemá o budúcnosť Slovenska obavy.
ZOZNAM VYZNAMENANÝCH OSOBNOSTÍ:
Pavel Babka, zakladateľ a riaditeľ Galérie Babka v srbskej Kovačici - Rad Bieleho dvojkríža III. triedy, občiansky druh, za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Emil Tomáš Bartko, choreograf, pedagóg - Pribinov kríž II. triedy, za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti tanečného umenia.
Zora Breierová, účastníčka SNP, bývalá predsedníčka spolku Živena - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.
Dušan Čaplovič, archeológ, historik, bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, poslanec NR SR - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj školstva.
Peter Kothaj, lekár – chirurg - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, najmä v oblasti chirurgie.
Ladislav Lampert, protikomunistický odboj; tzv. "čierny barón" - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.
Roman Lazík, baletný majster, pedagóg - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, občiansky druh, za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, najmä v oblasti baletného umenia.
Daniel Lehotský, účastník SNP - Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, vojenský druh, za mimoriadne zásluhy o obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky.
Branislav Maukš, dizajnér automobilov - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, občiansky druh, za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, najmä v oblasti automobilového dizajnu.
Denisa Nikodemová, vedkyňa, pedagogička - Pribinov kríž I. triedy, za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti verejného zdravotníctva.
Juraj Payer, lekár, dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky.
Vincent Polakovič, galerista, riaditeľ múzea DANUBIANA - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Mária Reháková, vydavateľka - Pribinov kríž II. triedy, za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.
Ján Repta, partizánsky veliteľ - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, vojenský druh, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky.
Jozef Sabovčík, krasokorčuliar - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Ivan Šramko, ekonóm - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti riadenia a správy štátu, financií a ekonomiky
Ján Tkáč, vedec - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, najmä v oblasti nanobiotechnológií, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Eva Umlauf, lekárka, spisovateľka - Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Jozef Vengloš, futbalista, tréner - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Kornélia Wirtschafterová, prežila štyri koncentračné tábory - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.
Elena Zimová, charitatívne aktivity v meste Zvolen v občianskom združení Srdce na dlani pod Pustým hradom - Pribinov kríž III. triedy, za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti komunitnej charity.
Jozef Živčák, dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, najmä v oblasti biomedicínskeho inžinierstva, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.