TEHOTNÁ Ráchel Karnižová: Dieťa NECHCE... Šokujúce informácie!

Rachel Karnižová a jej partner (Zdroj: Instagram RK)

Prednedávnom vyplávala na povrch šokujúca informácia o tehotenstve Ráchel Karnižovej. Prezradili to bývalá farmárka Lenka Tejbusová a Ema Feusová alias Pimpinoška v podcaste Gossipky. „Jej kamošky kade-tade hovoria, že je v tom. Svedčia o tom aj jej príspevky na Instagrame, kde stále prízvukuje, že nepije. Má krásnu postavu, ale vidieť, že už má bruško,“ zahlásili vo videu. Neskôr sa vyjadrila k tomu aj samotná ryšavka.

„Začali sa riešiť totálne pič*viny na základe nejakého videa nejakých báb, ktoré jediné, ako si vedia zarobiť, je že ohovárajú iných ľudí a hovoria veci, ktoré nemajú vôbec potvrdené,“ uviedla Ráchel. „A ešte veci, ktoré sú dosť osobné informácie, takže nebudem toto ani riešiť, ale ďakujem, že včera ste mi nahnali tak 2000+ followerov,“ dodala ryšavka. Špekulácie o tehotenstve týmito slovami nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. A teraz spomínanej Lenke napísal anonym šokujúcu správu.

„Ráchel je tehotná, je to oficiálne potvrdené. Podstúpi však interrupciu, dieťa nechce. Bola aj na nejakom vyšetrení a chcela, aby jej povedali, že dieťa bude choré. Ale je zdravé. Vraj by sa v jej štádiu tehotenstva interrupcia už nemala robiť. Ale má to nejak vybavené, dokonca aj tá lekárka ju pozná. Takže sa to má riešiť tak, aby sa to nedostalo von, ale asi sa chváli ľuďom, ktorým by sa nemala,“ zverejnila Lenka na platforme HeroHero.

Ráchel sa do povedomia verejnosti dostala kvôli kontroverznému vzťahu s Tomym Kottym. Neskôr hviezdila na obrazovkách televízie Markíza v šou Love Island a Survivor. Potom sa dala dokopy so ženou a po rozchode našla šťastie v náručí českého DJ-a Pavlom Marešom alias Pufflickom, s ktorým vraj čaká aj spomínané dieťa.