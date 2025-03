Škandalózna Ráchel je vraj TEHOTNÁ: Ryšavka sa VYJADRILA... Sú to dosť osobné informácie!

(Zdroj: Voyo)

Posledné 2 roky boli Ráchel Karnižovej plné média. Najprv sa písalo o jej údajnom fyzickom napadnutí, následne sa objavila v reality šou Love Island a o pár mesiacov neskôr zas bojovala o prežitie v Survivore. Po návrate do reality tvorila pár so ženou, no a teraz... Má šokujúcu novinku - je vraj tehotná.

V podcaste Gossipky to vyslovili bývalá farmárka Lenka Tejbusová a Ema Ferusová alias Pimpinočka. „Jej kamošky kade-tade hovoria, že je v tom. Svedčia o tom aj jej príspevky na Instagrame, kde stále prízvukuje, že nepije. Má krásnu postavu, ale vidieť, že už má bruško,“ zahlásili vo videu. A informáciu napokon pre pluska.sk potvrdil aj zdroj blízky Ráchel.

Ona sama sa však k tejto mimoriadne intímnej informácii nevyjadrila... Až doteraz. Na sociálnej sieti Instagram odpovedala na otázku jedného zo sledovateľov, či postrehla, čo sa o nej hovorí. „Začali sa riešiť totálne pič*viny na základe nejakého videa nejakých báb, ktoré jediné, ako si vedia zarobiť, je že ohovárajú iných ľudí a hovoria veci, ktoré nemajú vôbec potvrdené,“ uviedla Ráchel.

„A ešte veci, ktoré sú dosť osobné informácie, takže nebudem toto ani riešiť, ale ďakujem, že včera ste mi nahnali tak 2000+ followerov,“ dodala ryšavka. Či špekulácie o svojom tehotenstve týmito slovami potvrdila alebo naopak vyvrátila, nie je úplne jasné.

Ráchel aktuálne tvorí pár s českým dídžejom Pavlom Marešom alias Pufflickom. (Zdroj: Instagram RK)