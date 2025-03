TEHOTNÁ Ráchel: Myslela si, že nemôže mať deti a... TOTO je dôvod, prečo chcela ísť na POTRAT!

Ráchel Karnižová čaká prvé bábätko (Zdroj: Instagram RK)

Ráchel Karnižovú predstavovať nemusíme. 23-ročná kráska má naozaj výraznú osobnosť a dokáže na seba strhnúť pozornosť zakaždým. Najprv to bol nevydarený vzťah s Tomym Kottym, potom účasť po rozchode v šou Love Island či románik so ženou. Minulý rok sa začala šíriť informácia o tom, že má nového partnera. Paparazzi ju nafotili s českým DJ-om Pavlom Marešom alias Pufflickom. A ich vzťah nabral obrátky a rýchlosťou blesku sa z nich čoskoro stanú rodičia.

Nestretávajú sa ani pol roka, no z toho už 4 mesiace je ryšavka tehotná. Nuž, poponáhľali sa. Aj keď spočiatku svoje tehotenstvo zahmlievala a tvrdila, že sú špekulácie irelevantné, nakoniec s priateľom potvrdili to, o čom sa šepkalo. Uplynulý víkend sa pochválli snímkou sona. „Neverila som tomu, lebo 3 roky som sa nijako nechránila, ani si nedávala pozor s bývalými partnermi. Myslela som si dlho, že ani deti nemôžem mať, preto som nebrala antikoncepciu, lebo som nikdy neotehotnela, ani keď som si že vôbec nedávala pozor," priznala svoju reakciu na tehotenstvo.

A Karnižovej zrejme spadol kameň zo srdca, pretože mohla byť ku svojim fanúšikom konečne úprimná. Je jasné, že prečo svoj stav tajila, ženy si to zvyčajne do tretieho mesiaca chcú nechať pre seba. Jej okolie však na to ohľad zrejme nebralo a k Lenke Tejbusovej, známej pod prezývkou LenockaT, sa dostali všelijaké pikošky. „Sú to nechutní hadi, ktorým želám to najhoršie na svete. Ale asi keby neni mňa, tak nemajú čo jesť, lebo jedine ako si vedia zarobiť peniaze, je ohováraním ľudí," reagovala Ráchel.

(Zdroj: Instagram RK)

Aj tie o potrate, čo napokon Ráchel aj tak potvrdila. „Mala som hrozné depresie a úzkosti celý február. Nič horšie som nezažila a keď som si o tom čítala, zistila som, že sa to volá prenatal depression a majú to aj ženy, ktoré dieťa plánovali. Ale v skratke, cítila som sa každým dňom horšie psychicky a bála som sa, že si niečo urobím, takže som sa objednala na potrat, na ktorý som ale nešla. Potom to prešlo naozaj zo dňa na deň a teraz, keď mi frajer rozpráva, čo som vlastne hovorila, tak ja si to ani nepamätám," zverila sa. Prvý trimester tak znášala veľmi zle.

Fanúšikov tiež zaujímalo, ako reagoval jej partner. „Boli sme na párty a robila som si test v stripclube. Meškala mi menštruácia 4 dni, ale nejak som si nemyslela, že by to bolo tým, nemala som žiadne príznaky. Len som sa chcela uistiť. No a kukala som, že či dobre vidím. Hneď som mu to povedala, ale on vedel, že som nikdy nechcela deti. Boli sme na dovolenke ešte týždeň a proste musela som s tým pocitom žiť, takže sme sa o tom po asi 3 dňoch porozprávali a spýtala som sa ho, aký má na to názor a on povedal, že keby to je na ňom, tak si to mám nechať, ale že ma nechce ovplyvňovať a mám sa rozhodnúť sama. Tak nejako po čase sme sa rozhodli, že to dáme," prezradila.