Šokujúca NOVINKA škandalóznej Ráchel: Nedávno vzťah so ŽENOU a teraz... Je TEHOTNÁ!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Posledné 2 roky boli Ráchel Karnižovej (23) plné média. Najprv sa písalo o jej údajnom fyzickom napadnutí, náslende sa objavila v reality šou Love Island a o pár mesiacov neskôr zas bojovala o prežitie v Survivore. Po návrate do reality tvorila pár so ženou, no a teraz... Má šokujúcu novinku - je tehotná!