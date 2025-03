Slovenský herec sa OSPRAVEDLNIL Tabakovej: Prekročil som hranicu slušnosti

Martin Šalacha sa ospravedlnil Romane Tabakovej (Zdroj: Topky)

Romana Tabaková prednedávnom spôsobila okolo seba rozruch, keď sa na divadelnom predstavení pustila do hercov zo Slovenského národného divadla. Podľa nej totiž porušujú etický kódex, keď v priestoroch čítajú protestné výzvy voči vedeniu kultúry aktuálnou ministerkou. „Boli ste úžasní, ale porušujete etický kódex a viete to veľmi dobre. Ja som si sem prišla oddýchnuť a politiku choďte protestovať na námestia,“ odkázala hercom. Už vtedy ju konfrontoval slovenský umelec Martin Šalacha, ktorý v danej inscenácii hral, s tým, že sa viac pozerala do telefónu, ako na samotný počin.

Neskôr spomínaný herec zverejnil na sociálnej sieti kontroverzný status. „H*vno (R.T. aka Tabak, L.M. aka Machala, M.Š. aka Šimkovičová, R.F. aka Fico) môže byť hocijak vysr*té, vždy to h*vnom bude!" (JA)," napísal. A zrejme tieto slová oľutoval, keďže politička Romana Tabaková zdieľala na Instagrame jeho ospravedlnenie, ktoré jej adresoval.

„Touto cestou sa Vám chcem úprimne ospravedIniť. Môj včerajší status na sociálnych sieťach bol absolútne neprijateľný a neslušný. Pod tlakom osobných a profesných problémov som napísal niečo, s čím sa nestotožňujem. Konal som neprofesionálne a nezodpovedne aj voči kolegom a inštitúcii, ktorú reprezentujem. Vyjadril som sa tak, ako by sme sa k sebe bez ohľadu a náš názor a naše presvedčenie vyjadrovať a správať nemali, obzvlášť v dnešnej dobe, ktorá je krehká a citlivá. Vždy sa chcem k ľuďom správať tak, ako by som chcel, aby sa oni správali ku mne," znelo v úvode jeho správy. Pokračovanie jeho ospravedlnenia nájdete na ďalšej strane.