KRACH manželstva hokejovej hviezdy a krásnej missky: Šokujúce pozadie... ROMÁNIK s Romanou Tabak!

(Zdroj: Profimedia/Ján Zemiar)

BRATISLAVA/PRAHA - V týchto dňoch zapĺňa české médiá informácia o krachu manželstva českej hokejovej hviezdy Romana Červenku (39) a jeho manželky Veroniky (34). Najprv sa hovorilo, že česká misska si našla bohatého Švajčiara... No všetko je vraj úplne inak. Práve športovec mal byť ten, ktorý si začal románik. A to s našou političkou Romanou Tabakovou (33)!

V uplynulých dňoch českými médiami obletela správa, že manželstvo hokejistu Romana Červenku a modelky Veroniky krachlo. Dvojica, ktorá má spolu 12-ročného syna Denisa, vraj už pár netvorí. Najprv sa písalo, že misska má už za svojho ex aj náhradu a našla si bohatého Švajčiara. To však zdroj napokon poprel...

(Zdroj: Profimedia)

No a iný prezradil, že naopak športovec má už obletovať inú. „Neviem, či Verča niekoho má. Ale Červenka si rozhodne začal,“ povedal českému Blesku zdroj, ktorý prišiel aj so šokujúcim menom jeho nového objektu. Má ísť o bývalú slovenskú tenistku a terajšiu političku Romanu Tabakovú. O ich romániku sa vraj už šušká aj v hokejových kruhoch.

Vzťah Romana Červenku a missky Veroniky pritom vôbec nepôsobil, že by prechádzal krízou. Na verejnosti sa tvárili, že je všetko v poriadku, no jeho hokejoví kolegovia vedeli, že je všetko inak. „S manželkou to nejak lepili kvôli malému, ale nezlepili. Navyše keď sa on vrátl do Češka a ona sa nikdy vracať nechcela,“ dodal zdroj.

Romana Tabák (Zdroj: Ján Zemiar)