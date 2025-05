Romana Tabaková ostala na ulici v šoku: Konflikt musela riešiť až polícia, žena označila bývalú poslankyňu za ...

Tabakovej povedali na ulici, že je fašistka. (Zdroj: Facebook/Romana Tabak)

VIDEO Romana Tabaková sa posťažovala polícii po tom, čo ju náhodná žena nazvala fašistkou:

Romana Tabaková si od náhodnej ženy vypočula, že je fašistka a zavolala políciu (Zdroj: Facebook/Romana Tabak)

"Ste fašistka," týmito slovami neznámej ženy začína jedno z videí na účte exposlankyne Romany Tabakovej. Tá sa na sociálnej sieti verejnosti aj týmto spôsobom posťažovala, s akou kritikou sa na ulici stretáva. "Dôvod, prečo ste to povedali?" spýtal sa policajt po príchode k tejto dvojici. "Lebo si to myslím," odvetila žena, ktorú následne policajti požiadali preukázanie sa občianskym preukazom.

Tabaková sa popri fontáne prechádzala aj so svojím synom, pričom druhú ženu požiadala, aby si nekamerovala jej syna.

Zavolala som políciu, vysvetľuje Tabaková

"Zavolala som na ňu políciu," začína vysvetľovať svoje kroky z videa Tabaková. "Slobodne som išla so synom k fontáne, bol tam protest a po ceste domov ma napadla táto nepríčetná žena. Prišla ku mne a mi povedala, že som fašistka a mám odísť do Moskvy. Neprijímam. Chcem slobodne žiť v Bratislave. Dobre počúvajte, tejto pani je jedno, že nadáva bez akéhokoľvek dôkazu niekomu do fašistov, ale ešte povie policajtke, že dieťa to neregistruje," popísala rozhorčená bývalá poslankyňa, ktorá sa donedávna angažovala aj na ministerstve cestovného ruchu a športu.

"Môžeme potvrdiť, že policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I vami uvedený prípad preverili. Nakoľko sa jedná o podozrenie zo spáchania priestupku podľa § 49 ods. 1 písm. a zákona o priestupkoch, ten sa prejednáva len na návrh konkrétnej osoby. Takýmto návrhom policajti doposiaľ nedisponujú," povedal pre portál koktejl.sk hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

Romana Tabák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Prekáža jej spôsob, akým sa Tabaková prezentuje na internete

Za priestupok voči občianskemu spolunažívaniu možno uložiť pokutu do výšky 33 eur. "Vyjadrujete sa na internete," vysvetlila Tabakovej neznáma žena to, prečo jej to povedala. "Týka sa to vás ale? Týka sa to osobne vás?" pýtal sa ženy prítomný policajt. Ten sa snažil zisťovať podrobnosti tohto konfliktu. "To čo si dovoľujete?" spýtala sa prekvapená Tabaková. "Pani zverejňuje extrémne extrémistické názory a ľudia jej nemôžu nič povedať?" obraňovala žena svoje konanie.

"A teraz, keď tak spätne, keď si na to spomeniem, tak som už odchádzala a ona za mnou ešte prišla, úplne mi išla do tváre a mi začne hovoriť hentie klamstvá. Ja na ňu pozerám, že ja tu mám syna, že toto nie je politické nejaké stretnutie. Im to je úplne jedno a proste neštítia sa ničoho. A ja som veľmi rada, že som tentokrát zavolala políciu a chcela by som žiť slobodne tu, v Bratislave, ale očividne je to také ťažšie, no," reagovala spätne na dianie pred fontánou sklamaná Tabaková.