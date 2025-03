VOJNA známych krások: Nela odhalila NEVERU... Tvoj chlap si v Bratislave dohodol stretko s INOU!

(Zdroj: Instagram NK/NS)

BRATISLAVA - Víťazka Hotelu Paradise Nela Slováková (35) a Top Model of the World 2022 Natálie Kočendová (24) vedú otvorenú vojnu už zopár mesiacov. A nezostáva len pri slovách, ale posielajú na seba kontroly, či vyťahujú tú najväčšiu špinu. Najnovšie Nela odhalila údajnú neveru Natáliinho priateľa. V Bratislave si vraj dohadoval stretnutie s inou ženou!

Celý konflikt medzi Nelou a Natáliou odštartoval biznis. Prvá zo spomínaných obvinila tú druhú, že predáva kozmetiku dovážanú z Číny... Odvtedy majú medzi sebou otvorenú vojnu, oháňajú sa trestnými oznámeniami, kontrolami a vyťahujú na seba tú najväčšiu špinu. Aktuálne konflikt opäť rozdúchala krásna Kočendová.

Na sociálnej sieti Instagram zverejnila konverzáciu s priateľom Slovákovej Radkom Roušalom. Ten jej komentoval príbeh a odkázal jej, že vyzerá ako anjel. „Slečna šikanátorka sa opäť ozvala. Štve ťa viac, že mi krátke vlasy pristanú viac alebo, že tvoj nový priateľ má na môj vzhľad iný názor ako ty?“ zverejnila konverzáciu Top Model of the World 2022.

A to, samozrejme Nela nemohla nechať tak. Na screenshote konverzácie totiž nebolo vidno, z akého dátumu pochádza. A tak sa rozhodla uviesť veci na pravú mieru. „Tá lobotomka skryla dátum. Je neuveriteľné, ako si potrebuje niečo cez lož dokázať. To, že jej Radek niečo okomentoval, to je mi úplne fuk,“ vysvetlila Slováková vo svojom podcaste a jej priateľ ju doplnil, že spomínaná konverzácia je spred roka a vtedy bol single.

Netrvalo dlho a Nela svojej sokyni vrátila tvrdý úder. A použila na to rovnaký meter. Tiež vytiahla konverzáciu, v ktorej si Kočendovej slovenský priateľ dohaduje stretnutie s inou ženou. Konverzácia je však v tomto prípade čerstvá - pochádza z januára tohto roka. „Mne sa naopak ozvala jedna slečna, ktorá si píše s jej priateľom. Majú sa stretnúť niekde v Bratislave. Konverzácia je s aktuálnym dátumom a tá slečna si naozaj píše s Miss Čína. Já ti to chcem len vrátiť. Nebuď krava a nebude sa ti nič vracať,“ dodala Slováková.

Galéria: VOJNA známych krások: Nela odhalila NEVERU... Tvoj chlap si v Bratislave dohodol stretko s INOU!



Zobraziť galériu (13)