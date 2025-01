VOJNA českých sokýň po roku OŽÍVA: Slováková VYTOČENÁ do vývrtky... Kvôli TOMUTO

Krásky si skočili do vlasov! (Zdroj: Instagram NK/NS)

Vojna po roku opäť ožíva. Nela Slováková nie je neznámou či už v českom alebo slovenskom šoubiznise. Všetci vedia, že ak sa jej niečo nepáči, nenechá to len tak. Mnohí jej fanúšikovia ju sledujú preto, že si vôbec servítku pred ústa nekladie. Konfliktov so známymi tvárami má na konte mnoho. Presne pred rokom sa začala vojna medzi ňou a modelkou Natáliou Kočendovou. Práve nežnú plavovlásku si Slováková vzala na mušku. Natálie začala predávať vlastnú kozmetickú značku, no sledovatelia si všimli, že sa dá kúpiť na čínskej stránke. A to podstatne lacnejšie, než ju ponúkala Kočendová.

„Bohužiaľ, to nie je kozmetika N.K. Je to kozmetika z AliExpressu, kde vám ponúka personalizované logo, ktoré vám na kozmetiku natlačia. Je toho plný internet. Stránky ako AliExpress, chvalabohu, nesledujem, ale od mojich sledovateľov toho mám na N.K. plný inbox. Môžem poslať foto do správ,“ rozhnevala sa pred rokom Nela na sociálnej sieti. Ich vojna po tomto neskončila. „Ja sa s pani Slovákovou nepoznám osobne a jej správanie sa nezlučuje s mojimi hodnotami, takže akékoľvek obhajovanie je pod moju úroveň. A tak jej prajem, aby v živote našla seba samú a darilo sa jej nielen v živote, ale aj v podnikaní, aby nemusela byť taká jedovatá,“ bránila sa Top Model of the World 2022.

Potom sa začala šíriť internetom informácia, že parfémy, ktoré Slováková ponúkala svojim sledovateľom, obsahujú karcinogénnu látku. Kontrolovali to poverené úrady, ktoré na podnikateľku vraj poslala Kočendová. Aj kvôli tomu má na ňu veľmi ťažké srdce, pretože podľa jej slov prišla o státisíce českých korún. „Sú dve ženy, ktoré nenechám len tak byť. Je to Hanychová a Kočendová. Hanychová preto, lebo sa s*re tam, kde nemá, tvrdí o mne, že robím escort a podobne. Do Natálie sa neprestanem navážať z jediného jedného dôvodu, a to pretože za pravdu na mňa poslala českú obchodnú inšpekciu, hygienu na moje parfémy a vďaka nej som mala 3 mesiace stopnutý predaj s parfémami (údajne tie parfémy spôsobovali ženskú neplodnosť, čo hygiena po skúmaní vyvrátila), prišla som o veľa peňazí," vyjadrila sa ostro.

Misska aktuálne zmenila strih a zvolila mikado. Rovnaký účes ako má Slováková. „No a teraz sa pre zmenu Miss Čína rozhodla ísť na mikado. Pekná štyridsiatnička, čo myslíte? Pristane," kopla si do Natálie. Odpoveď na seba nenechala dlho čakať a k príbehom Kočendovej si jej fanúšikovia mohli doslova zobrať popcorn. „Slečna šikanátorka sa opäť ozvala... Štve ťa viac to, že sa mi krátke vlasy hodia viac alebo to, že tvoj nový priateľ má o mojom vzhľade iný názor ako ty?" opýtala sa a následne zverejnila chat s Radkom Roušalom, ktorý jej komentoval fotografiu slovom anjel.

Nela sa prednedávnom po dlhých rokoch rozišla s hokejistom Lukášom Kozákom a len dva dni po prevalení rozchodu ju české médiá začali spájať s kontroverzným Čechom. Nuž, ale od Kočendovej to nebola jediná čerešnička na torte. Do tohto všetkého zatiahla aj Nelinho bývalého. „Prečo mi tí jej chlapci dávajú takú pozornosť?! Nie len, že je mnou ona posadnutá. Ale aj jej polovičky. To je roztomilé," napísala k fotografii, kde si ju na módnej prehliadke fotí zrejme Kozák.

