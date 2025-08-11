Expartnerka hokejistu Kozáka ako SEXI Kill Bill: Ukázala TOP figúru a tie prsia... WOW!

PRAHA – Bývalá partnerka hokejistu Lukáša Kozáka opäť ukázala, že vie, ako na seba strhnúť všetku pozornosť. Na zápas svojho súčasného priateľa Radka Roušala dorazila v outfite, ktorý nápadne pripomínal kostým členky zabijackeho komanda z kultového filmu Kill Bill. Samozrejme, v SEXI verzii...
Na podujatí, kde sa mali všetci sústrediť na zápas jej parnera, to bola práve Nela Slováková, kto okamžite upútal pozornosť. Jej priliehavý overal so zmyselným strihom odhalil jej dokonale tvarovanú postavu a výnimočný dekolt. Outfit, ktorý bol kombináciou drsnosti a elegancie, tak nezostal bez povšimnutia.
„Myslím si, že všetci na našich turnajoch sa vlastne tešia, keď nastupuje Ruchy, ako príde oblečená Nela. A myslím, že ani dnes nikoho nesklamala,“ komentoval s úsmevom šéf Oktagonu Ondřej Novotný. Slováková po rozchode s hokejistom Lukášom Kozákom našla šťastie po boku MMA zápasníka Radka Roušala. A kým Radek sa plne sústredí na svoje zápasy, Nela je ich ozdobou.
Svojim vzhľadom tak Nela opäť potvrdila, že nie je len podporou svojho priateľa, ale aj osobnosťou, ktorá vie, ako zaujať a pútavo prezentovať svoje prednosti. A hoci zápas skončil víťazstvom Radka, to práve Nela znovu ukázala, že je skutočnou hviezdou, ktorá vie, ako sa správne postaviť do centra pozornosti.
