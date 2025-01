Najkrajšia žena sveta sa bude VYDÁVAŤ: Zasnúbila sa s fešákom zo Slovenska!

(Zdroj: Instagram NK)

BRATISLAVA - Najkrajšia žena sveta a bývalá účastníčka Love Islandu Natálie Kočendová má obrovský dôvod na radosť - bude sa vydávať. Jej priateľ, Slovák Christopher ju požiadal o ruku. Aha, boli to zásnuby ako z rozprávky!

Natálie Kočendová sa v roku 2022 stala najkrajšou ženou sveta - vyhrala medzinárodnú súťaž krásy Top Model of the World a neskôr ju slovenskí diváci spoznali vďaka markizáckej šou Love Island. Tam sa zamilovala do Davida Vitáska, s ktorým sa napokon koncom roka 2023 rozišla... Aby našla muža svojho života.

V apríli minulého roka sme na Topkách informovali o novom fešákovi v živote českej Miss - Slovákovi Christopherovi Dingovi. No a zdá sa, že on je muž, na ktorého toľké roky čakala. Neprešiel totiž ani rok a kráska hlási zásnuby. Jej priateľ ju požiadal o ruku v deň jej narodenín a pripravil jej k tomu výzdobu ako z romantického filmu.

Všade balóny, lupene ruží, torta, aj obrovská kytica z červených ruží. A krásny večer mal ešte krajšie vyvrcholenie. „Najkrajšie narodeniny. Milujem ťa,“ napísala k záberom a pridala aj sľub: „Sľubujem, že ťa budem navždy milovať, nech sa deje čokoľvek.“ Snúbencom gratulujeme!