KONFLIKT krások zo šoubiznisu naberá grády: Markizácka hviezdička povolala PRÁVNIKOV!

Celý konflikt začal tým, že sa Nela Slováková rozhodla verejne vyjadriť k novej kozmetickej značke Natálie Kočendovej. „Bohužiaľ, to nie je kozmetika N.K., je to kozmetika z AliExpressu, kde vám ponúka personalizované logo, ktoré vám na kozmetiku natlačia. Je to ho plný internet. Stránky ako AliExpress, chváľabohu, nesledujem, ale od mojich sledovateľov toho mám na N.K. plný inbox. Môžem poslať foto do správy,“ zverejnila na svojom profile víťazka reality šou.

Celú vec sa podľa jej vlastných slov rozhodla vytiahnúť na svetlo sveta, pretože: „Som alergická na to, keď niekto robí z ľudí idiotov.“ No konflikt začína naberať na obrátkach. Hviezda posledných dvoch ročníkov markizáckej šou Love Island sa totiž rozhodla nenechať situáciu len tak a na celú vec povolala právnikov.

„Pani Slováková, toto tvrdenie nesmeruje len k mojej osobe. Napádanie na produkty z AliExpressu šíri aj na adresu iných úspešných žien, kde sa snaží škodiť. Bohužiaľ jediná, komu škodí, je ona sama. Aktuálne celú situáciu riešia moji právnici s ohľadom na to, že sama prevádzkuje e-shop s kozmetickými výrobkami, ktoré sa zameriavajú na rovnaký trh, a týmto je so mnou v konkurenčnom vzťahu. Jedna sa o nekalé súťažné konanie, ktoré je zakázané,“ vyjadrila sa Kočendová.

„Ja sa s pani Slovákovou nepoznám osobne a jej správanie sa nezlučuje s mojimi hodnotami, takže akékoľvek obhajovanie je pod moju úroveň. A tak jej prajem, aby v živote našla seba samú a darilo sa jej nielen v živote, ale aj v podnikaní, aby nemusela byť taká jedovatá,“ dodala Top Model of the World 2022.

(Zdroj: Instagram NK)