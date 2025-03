To tu ešte NEBOLO! Nevesta v šou Vezmeš si ma?: Chcem UPÍRSKU svadbu!

Nevesta Miška v šou Vezmeš si ma? (Zdroj: TV JOJ)

Mladučká Miška má 22 rokov a so svojím snúbencom Richardom tvoria pár už takmer sedem rokov. Ona bola vždy rozhodnutá, že sa chce vydať čo najskôr, no Richard sa bránil malej svadbe na úrade. Po dlhých zásnubách a čakaní však prišiel jej veľký moment. Keďže je vo svojej rodine, ako sama tvrdí, vždy vo všetkom posledná, rozhodla sa, že aspoň v jednom bude prvá – a predbehne svoje sestry, ktoré sa tiež chystajú vydávať.

Keď Miška predstavila svoju ideu svadobnej organizátorke, tá ostala poriadne prekvapená. "Predstavovala by som si obrad v štýle Twilight ságy," zahlásila sebavedomo. Jasmina Alagič na chvíľu stratila reč a neveriacky sa spýtala: "Pardon? Čo ti má vysať krv?“. Miška sa ale nenechala odradiť. "To je taká séria o upíroch. Oni mali taký obrad v lese, boli tam kvietky. Tak to nejak skombinovať.“ A výzva bola na svete!

Miška a Richard pochádzajú z poľovníckych rodín, preto pre nich lesné prostredie dáva zmysel. No nik nečakal, že svadba bude mať upírsky nádych! Miškina predstava svadby je tak unikátna, že pre organizátorov znamená jednu z najväčších výziev doteraz. Bude všetko podľa jej predstáv? Prijmú sestry fakt, že ich predbehne? A čo na to Richard, keď sa dozvie, že jeho láska si naplánovala svadbu v gotickom štýle? Nenechajte si ujsť Vezmeš si ma? aj túto sobotu o 20:40 hod. na JOJke.





