Obrovské SKLAMANIE v šou Vezmeš si ma?: Neveste Monike sa OTOČILI chrbtom vlastné dcéry!

Monika celý život dávala prednosť rodine. Je mamou troch dospelých detí, no práve tie jej v najťažšej chvíli nepodali pomocnú ruku. Najmä jedna z jej dcér sa pred kamerami vyjadrila jasne – so svadbou nesúhlasí. „Nesúhlasím s tým proste. Vidím, že spolu dobre nekomunikujete a nemyslím si, že toto je riešenie,“ povedala Monike. Slová, ktoré zaboleli viac než čokoľvek iné. Namiesto pochopenia a povzbudenia prišla rana rovno do srdca. Monika zostala zlomená a sklamaná. Vždy sa pre rodinu obetovala, no teraz, keď chce konečne spraviť niečo pre seba, zostala v tom úplne sama.



A ako keby to nestačilo, obáva sa aj reakcie Ivanovej mamy. Ich vzťah nikdy naplno neprijala a Monika cíti, že práve ona môže byť dôvodom, prečo sa Ivan nevie rozhýbať. Obavy, smútok a neistota sa na nej podpisujú. V tejto napätej situácii však nečakane prichádza podpora – a to od niekoho, od koho by to málokto čakal. Najväčšiu oporu jej vyjadrí Mojmír, syn jej partnera Ivana. Ako jeden z mála stojí na Monikinej strane a dáva jej pocit, že nie je úplne sama.

Monika sa v šou rozhodla konať. Roky ubiehajú, ona však už nechce žiť v neistote. Buď sa s Ivanom konečne posunú ďalej, alebo každý pôjde svojou cestou. Čo na to povie Ivan? A čo jeho mama? Uvidíte v šou Vezmeš si ma? už túto sobotu 12. apríla o 20.40 na JOJ-ke.





