Marián Miezga (Zdroj: Ján Zemiar,)

BRATISLAVA - Herec Marián Miezga sa v relácii Záhady tela podelil o zážitok, na ktorý len tak nezabudne. Keď sa pred rokmi postavil na lyže, bol presvedčený, že to zvládne bez problémov. No stačila chvíľa nepozornosti a jeho pokus skončil bolestivým trapasom.

Miezga svoju historku vyrozprával po tom, ako herec Daniel Žulčák priznal, že aj on doplatil na svoju prehnanú sebadôveru. Myslel si, že snowboard zvládne bez akéhokoľvek tréningu, no skončilo to nepríjemným zranením. "V hlave sa mi veľa vecí zdá, že viem, a potom zistím, že to nie je pravda. Ako deti sme nikdy nechodili lyžovať alebo snowboardovať a ja som si na vysokej škole povedal, že to dám a išiel som na snowboard na taký veľmi malý kopček. A nedopadlo to dobre, bola z toho zlomená ruka," priznal Žulčák.





Daniel Žulčák v relácii Záhady tela. (Zdroj: STVR)

Miezga si MYSLEL, že vie lyžovať: VRAZIL to rovno do… FÚHA, to muselo BOLIEŤ! (Zdroj: STVR)

Na jeho slová okamžite reagoval Marián Miezga so svojou vlastnou skúsenosťou. Tá však dopadla ešte horšie, keďže jeho pád spôsobil poriadne problémy aj ostatným lyžiarom. Pobavíte sa na tom, čo sa stalo a ešte viac zábavných momentov uvidíte v relácii Záhady tela už túto sobotu 7. marca o 20.30 h na Jednotke.