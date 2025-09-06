Sobota6. september 2025, meniny má Alica, zajtra Marianna

Herec Marián Miezga prekvapil NOVÝM IMIDŽOM, kolegovia ho VYSMIALI: To čo máš POD nosom?

BRATISLAVA - Herec Marián Miezga sa rozhodol pre radikálnu zmenu vzhľadu – nechal si narásť fúzy! To, čo začalo ako malá úprava imidžu, sa rýchlo stalo témou večera v zábavnom kvíze Záhady tela. Jeho nový vzhľad spôsobil v štúdiu riadny rozruch a pobavil všetkých prítomných, vrátane jeho hereckých kolegov.

Prvé reakcie na fúzy prišli od moderátorky Very Wisterovej, ktorá si neodpustila uštipačnú poznámku: „Vyzeráš tak nemecky," povedala s úsmevom Vera. Jej pripomienka okamžite vyvolala smiech v publiku. Zábavný moment však neskončil len pri tejto poznámke – olej do ohňa prilial aj Mariánov kolega, herec Juraj Kemka, ktorý tiež pridal svoj pohľad na vec.

Zmena imidžu moderátora súťažno-zábavnej šou vyvolala záujem a vzbudila pozornosť hostí a divákov, no najmä všetkých výborne pobavila. Miezga síce zrejme nebol z uštipačných poznámok úplne nadšený, ale to jeho kolegom absolútne neprekážalo. Marián si tak prešiel skúškou ohňom. 

Sledujte Záhady tela v sobotu 6. septembra o 20.30 na Jednotke. Okrem Miezgových fúzov vás pobavia Juraj Kemka, Lujza Garajová Schrameková, Vera Wisterová a Michal Szatmáry. 

Herec Marián Miezga prekvapil NOVÝM IMIDŽOM, kolegovia ho VYSMIALI: To čo máš POD nosom?


