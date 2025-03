Dominika Mirgová v súťažno-zábavnej relácie Záhady tela. (Zdroj: STVR)

Speváčka totiž dokáže dokonale ovládať svoje oči, teda minimálne jedno. A práve táto jej záhada vyvolala v sále hrôzu. Kým všetci neveriacky sledovali, ako dokáže udržať jedno oko zatvorené na neobvykle dlhý čas, moderátor aj prítomní hostia zostali v šoku. Zuzana Smatanová len neveriacky poznamenala: „Vyzeráš ako pokazená bábika!“ Herec Juraj Bača všetko v tichosti sledoval, ale keď sa Dominika obrátila smerom k nemu, zľakol sa a cúvol vzad.

Dominika však tvrdí, že nejde o žiadnu nadprirodzenú schopnosť, ale o tvrdý tréning: „Naučil ma to kamoš, ktorý to vedel. Bola som z toho unesená! Povedal mi, že to musím stále trénovať. Celý čas som ho teda zatvárala a mám to viečko už akokeby vyšportované.“

Ako táto desivá, ale fascinujúca schopnosť vyzerá naživo? Sledujte vo videu! Celú epizódu súťažno - zábavnej vedomostnej šou Záhady tele si môžete pozrieť už túto sobotu 22. marca o 20.30 na Jednotke. Moderátor Marián Miezga v nej privíta Juraja Baču, Zuzanu Smatanovú, Dominiku Mirgovú a Martina Madeja.





Mirgová ako z HORORU! Ukázala svoju záhadu tela... Bača cúvol od STRACHU (Zdroj: STVR)