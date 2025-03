Bude Stano Lobotka tancovať v Let's Dance? Opatrná reakcia, no potom to prezradil: Takto to je!

Simona Leskovská a Stano Lobotka (Zdroj: psc)

Simona Leskovská je šťastná žena. Nielenže má po boku úspešného futbalistu Stana Lobotku, ale splnilo sa jej aj želanie, keď ju bol podporiť na prvom kole tanečnej šou.rozplýval sa futbalista, ktorý si so svojou priateľkou zatancoval zatiaľ iba valčík. Rozhodnutie vstúpiť na parket v šou Let's Dance Lobotka nevylučuje, ale iba za jednej podmienky…



A hneď na to nadviazala Simona, ktorá je presvedčená, že Stano na to predpoklady má. Či sa tak niekedy stane, je otázkou budúcnosti, zatiaľ dvojica rieši skôr to, či Lobotka príde podporiť Simonu aj počas ďalších kôl. Sima sa však netají tým, že ona by si na futbal trúfla a hneď si vybrala aj pozíciu útočníka. Jej tanečný partner Vilém Šír by sa však vo futbale ohodnotil veľmi nízkou známkou...

