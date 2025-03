Šimon Jakuš a Patrícia Piešťanská (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Patrícia Piešťanská prehovorila o zákulisí tanečných tréningov so Šimonom Jakušom a priznala, že udržať ho pri predpísaných krokoch nie je vôbec jednoduché.

Talentovaný herec je totiž poriadne nespútaný a občas sa nechá uniesť rytmom úplne iného žánru!„Je to taký partyman. Niekedy tancuje viac tie disco tance, ako to, čo má. Na tréningoch ho tak musím občas krotiť, lebo sa do toho tak vžije, až sa opustí. Takže niekedy musím byť prísna, ale inak ho veľmi chválim,“ priznala Piešťanská.

Napriek tejto jeho spontánnosti dodáva, že Jakuš pristupuje k tréningom zodpovedne a vždy sa na ne pripravuje. Dokonca má aj vlastný tréningový plán. Jeho odhodlanie sa ukázalo už v prvom kole Let’s Dance, kde s Piešťanskou predviedol waltz, ktorý rozplakal porotu aj moderátorky.

Herec a športovec, známy zo seriálu Dunaj, k vašim službám, sa narodil s Downovým syndrómom, no to mu nebráni naplno si plniť svoje sny. Po jeho prvom výkone porotca Ján Ďurovčík priznal, že spočiatku nevedel, ako ho hodnotiť, no nakoniec mu udelil uznanie za plnohodnotný výkon. Jakušov obrovský zápal pre tanec je nepopierateľný, a má aj veľké tanečné ambície. Aké? Sledujte vo videu.





Šimon Jakuš z Let’s Dance je slniečko, ale treba ho KROTIŤ: Príde tréning a... on robí TOTO! (Zdroj: MS/TH)