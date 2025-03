Stano Lobotka úprimne o priateľke Leskovskej: Po Simone TÚŽIL už pred rokmi! Prečo ČAKAL?

1. kolo Let's Dance. Na snímke Simona Leskovská a Stano Lobotka (Zdroj: Ján Zemiar)

Stano Lobotka (30) bol iba v krátkom vzťahu s Danielou Nízlovou, s ktorou má dcérku Lindu. Rodinka sa asi rok po jej narodení rozpadla a futbalista začal loviť v iných vodách. Vzťah mal s Kristínou Šulovou, druhou vicemiss Miss Universe 2016, a po polročnej vzťahovej pauze sa dal dokopy s ďalšou kráskou, ktorá v roku 2015 bodovala na súťaži Miss Slovensko a neskôr sa zúčastnila aj Miss Supranational. Hovoríme o športovej moderátorke Simone Leskovskej, ktorá sa upísala tanečnej horúčke. Stano bol svoju lásku podporiť na prvom priamom prenose Let's Dance, takže sme mali možnosť sa spýtať, ako im chutí spoločný život. „Ja by som povedal, že tak taliansky, a talianska kuchyňa je vždy dobrá…“ otvorene priznal Lobotka.

Obaja sa poznajú už asi desať rokov, akurát sa obchádzali. „Dovolím si skromne povedať, že ja som sa Stankovi asi dlho páčila, pamätám si, keď si mi poslala kyticu, keď som mala 22,“ zalovila v pamäti Simona a Stano to potvrdil. „Vždy sa mi páčila nielen výzorovo,“ priznal a pokračoval, čo ho na nej zaujalo. Zároveň však pomenoval aj veci, ktoré by vo vzťahu netoleroval.

Stano počas futbalovej kariéry nabehal množstvo kilometrov a nás zaujímalo, koľko by ich vedel utekať za Simonou… a spýtali sme sa aj to, či vo vzťahu plánujú zapnúť turbo rýchlosť. „Pri mne turbo netreba zapínať, lebo ja som turbo sama osebe…“ priznala Simona. Nuž a Stano sa dostal k slovu tiež… Ako to je teda s ich vzťahom na diaľku?

