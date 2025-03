Ivana Gáborík: Pravý DÔVOD, prečo nešla do Let's Dance! Marián musel s pravdou von

1. kolo Let's Dance. Na snímke manželia Gáboríkovci (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Marián Gáborík sa po odchode do hokejového dôchodku nenudí. Okrem podnikania či kupovania domov mu zachutil aj svet šoubiznisu, do ktorého sa ráta aj účasť v Let's Dance.

Ivana a Marián Gáboríkovci tancovali v Let's Dance pred dvoma rokmi a doteraz sa z toho tešia. Nie náhodou teda prišli podporiť tanečné páry v prvom kole desiatej série tanečnej šou. „Úžasný projekt, brutálne sa nám to páčilo,“ priznal Marián a Ivana ho doplnila: „A išli by sme opäť, len by museli vymyslieť taký comeback minulých účastníkov,“ prišla s nápadom. Po pripomienke, že veď ona je tanečníčka a mohla by tancovať znovu, doplnila ďalšie slová, ktoré sa Mariánovi extrémne páčili. Jeho reakcia však hovorí za všetko: „Veľakrát bola. Ja som bol len raz, tak prečo by mala byť viackrát ako ja?“ zažartoval.

Keď sa vrátil Marián v spomienkach k tréningom, opäť zopakoval, že aj pre športovca s dobrou kondíciou to bolo náročné:Skúsenosť má teda za sebou, a to nielen tanečnú, ale aj hereckú či moderátorskú. Rodí sa teda nová mediálna hviezda? Alebo aké má Marián plány do budúcna? Ako sme počuli, rozhodne sa nenudí...

