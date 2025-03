Zuzana Mauréry, Matej Chren

Zuzana Mauréry už neraz dokázala, že je vynikajúca herečka. A teraz predvedie, či je to rovnako skvelé aj s tancom. Kým sa však podvolila a prikývla na účasť v Let's Dance, prešli viac ako tri roky.priznala s tým, že po prvom mesiaci tréningov ju všeličo bolí:posťažovala sa.

Jej tanečný partner Matej Chren má však dostatok trpezlivosti. Aj on sám bol naposledy v tanečnej šou pred 14. rokmi. Naposledy tancoval v roku 2011 spolu s moderátorkou Jankou Hospodárovou a spolu sa im dokonca podarilo vyhrať. Predtým zvŕtal na parkete Kateřinu Brožovú, Ivetu Bartošovú či Elenu Podzámsku. Tancuje mu to však stále. „Jak Peťo Sagan nezabudne bicyklovať, tak tanečník nemôže zabudnúť tancovať. Musel som sa dostať trošku do fyzickej formy, schudnúť a nabrať kondíciu, ale kroky nezabudneme,“ tvrdí. A čo povedalo okolie a rodina Zuzke na to, že prikývla na účasť v šou?

Zdravotný problém Zuzany Mauréry počas Let's Dance: Dá sa s tým tancovať? (Zdroj: NaJa/Tomáš Hambálek)