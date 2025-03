Ján Ďurovčík zvozil Saganovo tancovanie! ODKAZ POROTCOVI: Ja si myslím...

1. kolo Let's Dance. Na snímke Eliška Lenčešová a Peter Sagan (Zdroj: Ján Zemiar)

Bol vrcholom večera! Všetci čakali na výkon cyklistu Petra Sagana a oplatilo sa. Prekvapil nielen tancom, ale zaujal predovšetkým svojim šarmom a vtipom. A nadšení boli nielen diváci, spokojný bol aj Peter. Vedomý si je však toho, že na prvé kolo trénovali dosť dlho, teraz budú mať na tréningy vlastne len 4-5 dní. „Ja nie som tanečník. Snažím sa, ale nechcem sa porovnávať s tanečníkmi, pretože mám pred nimi veľký rešpekt a obdiv,“ priznal Peter.

Hodnotenie Ďurovčíka ho ani napriek tomu, že to neboli od začiatku do konca iba slová chvály, neodradilo ani neznechutilo.s úsmevom vraví Sagan, ktorý sa s vervou púšťa do ďalšieho kola.jasal Peter s ďakovnými slovami pre Elišku. Čo však mieni urobiť s citom pre rytmus?

