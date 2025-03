2. kolo Let's Dance: Dvaja súťažiaci v BOLESTIACH a... TENTO pár VYPADOL!

2. kolo Let's Dance (Zdroj: psc)

Minulý týždeň súťažiaci predviedli dychberúce výkony. Samozrejme, ako to je zvykom, nikto nevypadol. Až dnes sa dozvieme, kto opustí tanečnú šou ako prví. V tabuľke sa pripočítajú body k tým minulotýždňovým, zavážia aj SMS hlasy a tanečný pár s najmenším počtom bodov sa už na parkete budúcu nedeľu neukáže. Paulu Abdul tentoraz vystriedala slovenská herečka Petra Polnišová, ktorá sa stala špeciálnym porotcom 2. kola.

„Ja som sa veľmi bála, že tu sedím po Paule Abdul, že tie šortky, čo mala sú putovné," zavtipkovala s tým, že rozmýšľala, na ktorú partiu tela by si ich obliekla. Moderátorky Jana Kovalčíková a Anna Jakab Rakovská sa jej opýtali, či čakala, že raz bude v šou tancovať aj Juraj Kemka. „Áno. Ja Juraja považujem za najsexi muža slovenského šoubiznisu," povedala s tým, že to bola len otázka času. „Nasadili ste latku mimoriadne vysoko," odkázala súťažiacim.

Prvé súťažné číslo večera odtancovala Zuzana Mauréry a Matej Chren s jive-om na pieseň Waterloo od ABBA. Obaja mali totálne zmenený imidž, ktorý korešpondoval so svetovou kapelou. Zuzana mala na hlave blond parochňu, ktorá z nej spravila inú ženu. „Zatancovali ste to vynikajúco," zhodnotila Petra Polnišová. „Boli ste naozaj výborní," nešetrila chválou Drexler. „Je to na dobrej ceste, treba popracovať," dodal Ďurovčík. Od poroty si za svoj výkon vyslúžili dokopy 25 bodov.

