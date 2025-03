MÓDA z 2. kola Let's Dance: Plačková ako temná Morticia, Malachovská s novým priateľom a... KUK!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - V nedeľu večer Markíza priniesla na svoje obrazovky už 2. kolo obľúbenej tanečnej šou Let's Dance. Ani to si nenechalo ujsť mnoho známych tvárí, ktorí na červenom, teda na tyrkysovom koberci predviedli krásne outfity. Zuzana Plačková vyzerala ako temná Morticia Addams, Kristína Malachovská do spoločnosti priniesla nového priateľa a... Kuk!

Máme za sebou 2. kolo Let's Dance a vieme už meno prvého súťažného páru, ktorý boj o titul kráľ a kráľovná tanečného parketu musel opustiť. Večer si prišlo vychutnať viacero známych osobností, ktoré sa na nablískané podujatie aj patrične vymódili.

Tanečnú šou si prišla vychutnať napríklad Zuzana Strausz Plačková s manželom Reném Strauszom. No a dvojica vyzerala ako vystrihnutá z filmu o rodinke Addamsovcov. Obaja sa totiž po tyrkysovom parkete prešli v temných outfitoch. René sa predviedol v čiernom obleku s čiernou košeľou, no a Zuzana mala rafinované čierne čipkované šaty, doplnené čiernym bodyčkom. Vyzerali doslova ako Gomez a Morticia.

René Strausz, Zuzana Strausz Plačková (Zdroj: TV Markíza)

Do spoločnosti zavítala aj moderátorka Iveta Malachovská, no z rodiny nebola sama. Prišla totiž aj jej dcéra Kristína, ktorá podobne ako jej mama stavila v prípade outfitu na čiernu. No a garde jej robil "nový" priateľ Jakub. Sú spolu síce už približne 3 roky, no Kristína ho do spoločnosti priviedla prvýkrát. Pozrite, ako to dvojici spolu pristane!

Kristína Malachovská s priateľom (Zdroj: TV Markíza)

No a za zmienku rozhodne stojí aj modelka Saša Gachulincová, ktorá si na rozdiel od predchádzajúcich spomínaných, vybrala trochu farebnejšie šaty. Kúsok zložený z pestrofarebných hviezdičiek a guličiek však pútal pozornosť niečim úplne iným. V oblasti hrudníka mal totiž obrovský výstrih. Aby nedošlo k neželanému odhaleniu, plavovláska si tak pod ne dala čiernu podprsenku, ktorú jej všetci videli.

Saša Gachulincová (Zdroj: TV Markíza)

