Saganovo VYZNANIE v priamom prenose: Zahľadel sa do Eliškiných očí a... Je PRAVDA, čo sa šepká?

2. kolo Let's Dance, Peter Sagan a Eliška Lenčešová

BRATISLAVA - Peter Sagan opäť prekvapil, no tentokrát nie na bicykli, ale na tanečnom parkete! V nedeľňajšom kole Let’s Dance predviedol spolu s tanečnicou Eliškou Lenčešovou romantický waltz na skladbu Unforgettable – a zdá sa, že to bolo viac než len o tanci!

Keď sa moderátorka Jana Kovalčíková spýtala Sagana, na čo myslí v momente, keď má začať tancovať, jeho odpoveď prekvapila všetkých: „Všetko bolo okej. Potom som sa zadíval do Eliškiných očí a niečo sa ma zmocnilo, uuuf.“ Po týchto slovách sa štúdiom ozvali ovácie – diváci aj porota reagovali nadšene a pobavene. A to nebolo všetko! Keď sa rozhovor posunul ďalej, Sagan priznal, že na partnerku myslel celý čas: „Keď som sa pozeral do tých očí, zastavil sa čas.“



Eliška sa začervenala a venovala Peťovi niekoľko neistých úsmevov. O Saganovi a Lenčešovej sa šepká, že si sadli nielen na parkete, ale aj v súkromí. A športovec tieto šuškandy svojím vyjadrením v priamom prenose iba posilnil. „Medzi týmto párom sa tu niečo odohralo,“ zaklincovala ešte moderátorka tanečnej šou.



Situáciu sa snažila odľahčiť herečka Petra Polnišová, ktorá uplynulú nedeľu zasadla do porotcovského kresla. „Peťo, vyzeráš ako taký námorník na výletnej lodi, ktorý starej pani ukradol punčošku s podbradníkom. Mne sa to páčilo. Malo to svoje čaro. Len sa, prosím, nezadívaj do mojich očí.“

Ján Ďurovčík ocenil progres: „Ladnosť zatiaľ nie je tvoja šálka kávy, zatiaľ je to horská etapa, ale sme blízko. Nebolo to odveci, šiel si do hudby, len si trochu šľapal kapustu, ale ten progres je obrovský.“ Nakoniec dvojica získala 26 bodov.

