Bude sobáš! Saganova partnerka chystá SVADBU: Áno povie hokejistovi

Let's Dance, 5.kolo, Peter Sagan a Eliška Lenčešová

Na premiéru prišla v sprievode svojho tanečného partnera Petra Sagana a nadšenie z výkonov neskrývala. „Bolo to úžasné! Celý čas sme sa s Peťom drgali, hovorila som mu: pozri na toto! Janko má úžasných tanečníkov, naozaj výborné – klobúk dolu,“ rozplývala sa po predstavení. Eliška predvádza v tanečnej šou skvelé výkony, no pri pohľade na baletné vystúpenie priznala, že by si na to aktuálne netrúfla. „Ja keď som chvíľku tancovala contemporary, už som plakala, lebo ma to bolelo. Ale určite by som chcela niečo takéto tancovať – vždy to bol môj sen. Aj keď sa na to pozerám, hovorím, že je to fakt krásne, ale musela by som začať trénovať veľmi veľa,“ priznáva bez okolkov.

A keď už sme boli pri tréningoch, čo-to prezradila aj o tých s Petrom Saganom, ktorého si diváci v tanečnej šou zamilovali. Ako sa mu darí? „My veľmi veľa trénujeme – a on chce! To je to hlavné,“ zdôraznila s úsmevom. Pri otázke, ako dlho podľa nej vydržia v súťaži, však odpovedala opatrne. „Netipujem. Lebo ma to hrozne zväzuje. Snažím sa, aby sme v tú nedeľu zatancovali čo najlepšie. Keď postúpime, v pondelok sa opäť naštartujeme a ideme ďalej.“

V hľadisku počas priamych prenosov Eliške nechýba podpora jej najbližších, čo však jej priateľ hokejista Šimon Beták? „Už ma prišiel pozrieť, ale keďže hrá hokej a má zápasy, je to náročnejšie najmä v nedele. Ale vždy, keď sa mu dá, príde.“ Ako zvláda fakt, že sa Eliška minulý rok zvŕtala na tanečnom parkete so sexi hercom Jakubom Jablonským a dnes je to športové eso Peter Sagan? Nežiarli? Eliška vyšla s pravdou von a tým, čo prezradila nás poriadne prekvapila!

Eliška - Zvonár (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)