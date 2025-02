Nový DOMOV a nová LÁSKA: Pekárke Katke priniesla relácia Bez servítky jedinečného muža!

Katka Novotová (Zdroj: TV JOJ)

Dnes večer v Bez servítky sa hlavnej úlohy chopí obľúbená pekárka Katka Novotová, ktorá nám nie je neznáma. Videli sme ju piecť v relácii Pečie celé Slovensko, získala ocenenie Slovenka roka 2023 v kategórii Charita a sociálna práca. Bola dokonca predsedníčkou poroty v súťaži Najkrajšia torta Slovenska. Energická Katarína má 3 deti a jej najväčšou vášňou je jedlo a všetko, čo súvisí s kuchyňou. Riadi sa pravidlom, že servírovanie je rovnako dôležité, ako samotné jedlo a miluje experimentovanie. Pečeniu sa venuje len niečo vyše roka a je v podstate samouk. Jej životným snom je otvoriť si vlastný podnik a vytvoriť si jedinečný priestor, kde sa bude môcť naplno realizovať a ponúkať ľuďom to, po čom ich mlsný jazyk túži.

Okrem toho, že predvedie svoje kulinárske umenie v relácii Bez servítky, ukáže aj svoj nový domov! No nie je to jediné nové v jej živote. „Na tejto fotke je človek, vďaka ktorému sa deje niečo nové a je mi srdcu blízky. Spoznala som ho práve vďaka relácii Bez servítky,“ prezradila Katka so zamilovaným úsmevom. Katka ale nebude variť sama. Po svojom boku bude mať svoju najstaršiu dcéru, ktorá jej pomôže pripraviť menu pre skvelú partiu kuchárov. A keďže dezerty sú jej doménou, naordinuje hosťom sladkú bodku, akú ešte nevideli! Bez servítky každý pracovný deň o 17.50 na JOJ-ke.

