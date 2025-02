Martina Schindlerová sexi ako ešte nikdy: Spievať bude NAHÁ?! Detaily šou vám vyrazia dych

Martina Schindlerová na svojom koncerte ako Bond Girl (Zdroj: archív M.S.)

Hudobná elegancia, dychberúce aranžmány a výnimočné spevácke výkony – to všetko prinesie unikátne podujatie Bond Girl, kde sa v hlavnej úlohe sa predstaví speváčka Martina Schindlerová (36). Nie náhodou venuje prípravám všetok svoj čas. „Bond Girl koncert ma posledné mesiace úplne pohltil. Vstávam aj zaspávam s tým, že na neho myslím. Teším sa nielen na vystúpenie, keď sa naša spoločná snaha zhmotní vo výslednom programe, ale aj na všetky prípravy, ktoré sú pre mňa veľkou školou. Som súčasťou veľkej produkcie, kde sme všetci nadšenci Bonda a bondovskej hudby,“ prezradila speváčka, pre ktorú pôjde o jedno z najväčších performance jej doterajšej kariéry.

Na ľahkú váhu neberie ani outfity, ktoré sú poriadne sexi. Zverila sa pri tom do rúk módnej návrhárky Jany Pištejovej. „Janka je považovaná za jednu z najoriginálnejších slovenských návrhárok a je na ňu spoľahnutie... má to grády, ktoré to má mať,“ vysvetľuje svoje rozhodnutie Martina a dopĺňa, že pri jednom outfite zničila jej zámer a požiadala, aby je k overalu dorobila sukňu. „Som si premyslela ten moment, ako budem holá spievať, s diamantami síce na sebe, a že by mi to bralo pozornosť, ktorú chcem venovať spevu...“ priznala Martina.

A Pištejová to rešpektovala: „Tie overaly sú brutál sexi, ale musí sa cítiť dobre, nejde len o to, že ja si dupnem nôžkou - toto si daj,“ zdôvodňuje návrhárka, prečo jej k overalu domyslela vyslovene dymovú sukňu. Pozrite si exkluzívne foto, v akých outfitoch sa Martina predstaví na koncerte Bond Girl, kde sa okrem nej predstavia aj acapella For You či akrobatický ansámbel Vertigo.

Schindlerová - Bond (Zdroj: NaJa/TH)