Moderátorka Soňa Skoncová prežíva ťažké chvíle: Jej milovaný otec bojuje o život!

Soňa Skoncová prežíva ťažké obdobie. (Zdroj: Soňa Skoncová, Instagram.com/sonaskoncova)

Modelka sa na istý čias stiahla zo sociálnych sietí, aby zvládla ťažkú ranu osudu. Zvyčajne aktívna a usmiata televízna hviezda teraz otvorene prezradila dôvod svojho rozhodnutia. „Určite ste si všimli, že som dosť neaktívna, čo sa týka môjho Instagramu. Je to preto, že sme mali ocka na JIS-ke. Ťažko sa mi o tom hovorí. Boli to hrozné chvíle. To, že život sa môže zmeniť zo dňa na deň je pravda," zdôverila sa Skoncová, ktorej sa pri týchto slovách tisli slzy do očí. "Pri ockovi stáli asi všetci tam hore a lepší sa to a verím, že to bude dobré,“ povedala úprimne vo svojom príbehu na Instagrame.

Situácia je o to emotívnejšia, že Soňa nemala s otcom vždy ideálny vzťah. Keď bola tínedžerka, opustil rodinu, čo pre ňu v tom čase predstavovalo veľkú emocionálnu záťaž. Po jeho odchode sa rozhodla pomôcť rodine, a preto už v mladom veku začala pracovať ako modelka, aby im finančne zabezpečila lepší život. Hoci to nebolo ľahké, práve vďaka tejto skúsenosti sa jej podarilo presadiť a vybudovať si úspešnú kariéru.

Napriek tomu, čo sa v minulosti stalo, našla v sebe silu odpustiť. „Musel prejsť určitý čas, aby som mu odpustila. Dnes však máme s otcom pekný vzťah, ja som mu za to aj vďačná, pretože keby neurobil to, čo urobil, by som možno nebola tam, kde teraz som. Všetko je to tak, ako má byť,“ povedala pred rokmi v rozhovore pre Nový Čas.