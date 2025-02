Bez servítky (Zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA - Kulinárska súťaž sa zmenila na bojisko! Tento týždeň v šou Bez servítky nastúpili proti sebe šéfkuchári Marek Mezei, Martin Kolník, Martin Maňas a Katka Novotná. Ich rady doplnil amatérsky kuchár Pablo, ktorý sa odvážne postavil profesionálom. No zatiaľ čo v kuchyni mali všetko pod kontrolou, za stolom to už tak pokojné nebolo. Napätie sa vystupňovalo natoľko, že došlo takmer k fyzickému stretu!

Všetko sa začalo pri hlavnom chode, ktorý pripravil Marek Mezei. Ten servíroval hovädziu roštenku s kôprovou omáčkou, no kritika na seba nenechala dlho čakať. Viacerým hosťom sa nepozdávalo mäso, ktoré podľa nich bolo žuvačkové. No najväčší rozruch vyvolala samotná omáčka. "Hovoríš, že je rok 2025 a nemáme používať múku. A s čím to mám zahustiť?" pýtal sa Martina Maňasa už dosť podráždený Marek. „Zemiakom napríklad,“ prišla okamžitá odpoveď od Maňasa.

No to už Mareka poriadne vytočilo. „Ja som dnes robil kôprovú omáčku a nie zemiakový prívarok, aby som všade mal zemiaky. Stojím si za tým, že pri kôprovej omáčke by sa mal spraviť kvalitný bešamel,“ argumentoval. Situácia sa však čoskoro vymkla spod kontroly. Marek začal súperov obviňovať z toho, že sa tvária ako michelinskí kuchári.

„Vy ste všetci michelinskí kuchári, vy zarábate milióny, chodíte na X šestkách, ste proste dokonalí. Jeden robí päť rokov kuchára, druhý dvadsať a nikde ste neni,“ rozčuľoval sa. Keď sa Martin Maňas len pobavene usmial, Marek vybuchol. „Nesmej sa, Maňas, lebo ešte môžeme ísť von!“ Hostia zostali v tom momente v šoku a atmosféra pri stole zostala chladná. Ako reagovali na Marekove výbuchy ostatní súťažiaci? Pozrite si vo videu a celú epizódu o 17.55 na JOJ-ke.

Napätie medzi kuchármi v Bez servítky sa vyostrilo: Kvôli jedlu konflikt a... Bitka!? (Zdroj: TV JOJ)