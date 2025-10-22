RADIKÁLNE rozhodnutie legendárnej Arabely: ÚTEK z Nemecka! Herečka po sebe ZAHLADILA všetky STOPY

LUCERN - Rozprávková princezná Arabela sa rozhodla pre zásadný krok! Herečka Jana Nagyová (66), ktorú si celé generácie pamätajú ako legendárnu hrdinku z kultového seriálu Arabela, zbalila kufre a po viac ako tridsiatich rokoch opustila Nemecko. A prišlo aj na pálenie fotografií...
S manželom, nemeckým podnikateľom Tonim Plumom, sa definitívne presťahovala do Švajčiarska, konkrétne do mesta Luzern. A aby toho nebolo málo – zahladila po sebe všetky stopy! „Po dvojmesačnom balení škatúľ, triedení a vyhadzovaní, likvidácii všetkého možného vrátane starých fotografií, diapozitívov, DVD, CD a novinových článkov som sa konečne zbavila minulosti,“ priznala otvorene Nagyová, ktorá spálila všetky spomienky na svoj doterajší život.
„Začínam odznova. Ako už viackrát v minulosti. Nová etapa, nová cesta, nová búrlivá kniha či román? Tentoraz táto cesta životom už nebude taká dlhá ako doposiaľ. Ale o to vytrvalejšia, spontánnejšia, zrelejšia, silnejšia, vzrušujúcejšia, povzbudzujúca, tvorivejšia, výnosnejšia a predovšetkým duchovnejšia. Áno, to duchovno mi už dlho chýbalo,“ odkázala so svojím typickým pokojom a filozofickým nadhľadom, píše český denník Aha!
Herečka žila v Nemecku viac ako 30 rokov. Kedysi sa tam presťahovala kvôli svojmu druhému manželovi, podnikateľovi Haraldovi Schlegelovi. Po rozpade manželstva však v Nemecku zotrvala – po boku novej lásky, podnikateľa Toniho Pluma, s ktorým má dcéru Sophiu Emmu. Dvojica tam dlhé roky žila spokojne, no teraz prišiel zlom. Na sociálnych sieťach oznámila: „Náš nový domov. Luzern.“
Čo ju prinútilo k takému radikálnemu kroku, neprezradila. No z jej slov je jasné, že túži po slobode, pokoji a duchovnej rovnováhe. „Zahadzujem všetky starosti. Svet je krásny, keď vládne poriadok, spravodlivosť, láska, porozumenie, rešpekt, úcta, dôstojnosť a potom aj duchovná a duševná istota. Istota, že môžem slobodne žiť a lietať ako jeden rozprávkový, krásny, farebný vták, ktorému už raz pristrihli krídelká. Ale to je z minulosti,“ vyznala sa dojímavo.
Zdá sa teda, že legendárna Arabela obrátila list a pustila sa do úplne novej kapitoly svojho života – ďaleko od Nemecka, ďaleko od minulosti, v krajine, kde zrejme konečne našla svoj pokoj.
