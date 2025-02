Najhoršie obdobie Eleny Podzámskej: Známi sa na ňu VYKAŠĽALI... Pomáhal jej CUDZÍ chlap!

Elena Podzámska (Zdroj: Youtube)

BRATISLAVA - Elena Podzámska (53) otvorene prehovorila o svojich ťažkých životných skúškach. Prekvapila však vyjadrením, že počas náročného obdobia jej pomocnú ruku nepodali jej kolegovia a známi. oporu našla Naopak, podporu jej prejavili úplne neznámi ľudia, ktorí ju kontaktovali na sociálnych sieťach a dokonca ju prišli do liečebne aj navštíviť. Herečka priznala, že ju to spočiatku zaskočilo, no napokon to vnímala ako veľmi príjemné gesto.

Elena Podzámska to v živote nemala ľahké a stále nemá. Potýka sa s mnohými problémami a život jej akoby hádzal polená pod nohy. Viackrát bola na liečení, chcela si siahnuť na život a alkohol veľmi ovplyvňoval jej bytie. Aktuálne prijala pozvanie do podcastu s názvom SOCKY, ktorý moderuje Lea Daniš. Tá ju vyspovedala a herečka dokonca prezradila aj čo-to zo svojho súkromia.

Samozrejme priznala to, čo sa o nej v médiách píše, no zaujímavosťou bol práve ten moment, keď sa jej moderátorka opýtala, že kto ju podržal v ťažkých životných chvíľach. No a Podzámskej odpoveď vás zrejme zaskočí. Rodina jej bola oporou za každých okolností, no o známych a kolegoch z brandže sa to povedať nedá. Až na dve svetlé výnimky...

„Čo sa týka priateľov a kolegov... Veľmi málo. To bola práve Zuzka Vačková a naša spoločná priateľka Ines - tá za mnou chodila. A koniec," šokovala svojou odpoveďou. Mnohí by čakali, že práve v takýchto situáciách jej budú hereckí kolegovia nápomocní. No nebolo to tak. „Písali mi cudzí ľudia na sociálnych sieťach či ma môžu prísť len tak pozrieť. A proste prišiel cudzí človek," pokračovala vo svojej spovedi. Na liečenie ju prišiel pozrieť úplne cudzí chlap, ktorý jej doniesol kvety, kartón cigariet. Zostala z toho zaskočená.

„Mi povedal, že ma obdivuje. Na jednej strane je ti to blbé odmietnuť, ale aj prijať. Ostala som v takom pomykove. V prvom momente to bol šok, ale potom som si uvedomila, že je to strašne príjemné," dodala. Elena sa netají ani svojim novým vzťahom. Dokonca rozmýšľa nad zmenou prostredia. Jej partner totiž nie je z Bratislavy. Taktiež priznala, že má núdzu o prácu a v tejto sfére sa jej nedarí. Uvedomuje si však, že to takto dlhodobo fungovať nemôže.