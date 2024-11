Mrazivé ODHALENIE Eleny Podzámskej: ZNÁSILNILI ju na kúpalisku... Mal NÔŽ!

(Zdroj: Jan Zemiar)

BRATISLAVA - Elena Podzámska si v posledných rokoch prechádza náročným životným obdobím. No napriek tomu prijala pozvanie do pikantnej relácie K-FUN na TV Spark. A odhalila skutočne mrazivé detaily zo svojho intímneho života. Ako 15-ročnú ju na kúpalisku znásilnil muž. Mal v ruke nôž!

Elene Podzámskej sa v posledných rokoch veľmi nedarí. Pracovné ponuky neprichádzajú, ružové to nemá ani v láske a problémy má aj so psychickým zdravím. V poslednom období však o nej čoraz viac počuť. Najnovšie prijala pozvanie do pikantnej relácie K-Fun na TV Spark a moderátorov Alexandra Štrbu a Mária Gottiho prekvapila šokujúcimi detailami zo svojho života.

Prezradila napríklad, že prvý bozk dostala ako 14-ročná a k prvému sexu prišlo o rok neskôr... Nešlo však o dobrovoľný styk, bola znásilnená. „Dobre, chalani, teraz vás možno prejde smiech, ale ja som si tým už prešla a je to za mnou, takže vám poviem pravdu. Mňa znásilnili,“ šokovala Podzámska s tým, že sa to dokonca stalo na verejnom priestranstve, kde boli stovky ľudí.

„Bolo to na Tehelnom poli na kúpalisku, kde sme boli s kamoškou. Išla som sa prezliecť do kabínky, do ktorej vošiel mladý muž s nožíkom v ruke a...“ pokračovala Eňa, v ktorej sa odvtedy vytvorila panika z kúpalísk. Zároveň však dodala, že už je to za ňou. Dva roky po traumatickom zážitku však nedokázala mať žiaden vzťah a už vôbec nie intímny.

Drsnými chvíľami si prešla aj pri jednom zo svojich expriateľov. Študoval filmovú réžiu na filmovej fakulte, bol Srb a Elena s ním vydržala 3 roky. No počas nich ju dokonca bil. „Keď ma priviazal k radiátoru, už som si povedala, že dosť,“ priznala. V minulosti vraj bola veľmi povrchná a chlap, s ktorý ju zaujímal, musel byť pekný. Dnes vraj zo svojich nárokov upustila, ale musí mať iné kvality.

Musí mať pri ňom finančnú istotu a sponzorovať ju. „Na mesiac by mi stačila taká trojka (tritisíc eur, pozn. red.). Musí mať aj šarm a vyžarovanie. Trošku som upustila od kritérií krásy,“ dodala.

(Zdroj: TV Spark)