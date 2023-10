Obrovský ŠOK: Po ROKOCH trápenia... Elena Podzámska vraj skončila na PSYCHIATRII!

(Zdroj: Jan Zemiar)

Medzi najúspešnejšie seriály, kde si Eňa zahrala, patrili Panelák, Ordinácia v Ružovej záhrade či Odsúdené. Tam Podzámska famózne stvárnila úlohu protvnej Grófky. Objavila sa aj v Let's dance, kde jej diváci veľmi fandili a našla si tam aj partnera. Dokopy sa dala s tanečníkom Matejom Chrenom, pár tvorili približne štyri roky.

Ich rozchod ale Eňu nesmierne zasiahol a vôbec sa tým netajila. Jej život sa začala pomaly ale isto spúšťať. Pracovných príležitostí dostávala čoraz menej a netajila sa tým, že nie je práve šťastná. Zopárkrát sa nechala počuť, že by rozhodne prijala pracovné ponuky od našich televízií, tie však neprichádzali a vyjadrila sa, že hoci stále dabuje, zavrieť sa do štúdia už nie je taký lukratívny džob, ako bol kedysi.

Eňa sa stiahla do ústrania a aj keď sa objavila na nejakej spoločenskej akcii, bolo zrejmé, že už nie je ženou, ktorou bola kedysi. Z očí jej zmizla iskra a vždy pôsobila pomerne rozpačito a nebola vo svojej koži. Už v minuloročnom podcaste Zuzany Vačkovej prezradila, že sa necíti práve najlepšie a navštevuje terapie.

„Nehanbím sa to priznať. Chodím na terapie. Sú to také príjemné rozhovory s odborníkmi, aby som neupadala do takej dezilúzie. Snažím sa myslieť pozitívne. Motivovať sa. Celkovo je ťažká doba. Pociťujem to tiež tým, že som samoživiteľka Radky. A mám isté úvery. A keď menší príjem a výdaj, tak..." uviedla v spomínanom rozhovore so svojou hereckou kolegyňou.

Elena Podzámska v Paneláku

A Enin život sa zjavne neotočil k lepšiemu. Práve naopak. Podľa informácií, ktoré priniesol cas.sk, sa vraj herečka aktuálne nachádza na liečení. „Eňa je v Pezinku v psychiatrickej nemocnici. Je tam približne od októbra. Je na oddelení KDZ, čiže klinike drogových závislostí. Spadajú sem všetky závislosti od drog cez alkohol až po hráčke závislosti," prezradil spomínanému denníku ich zdroj.

Toto tvrdenie podporuje aj skutočnosť, že Podzámska pred niekoľkými dňami zverejnila fotografiu, kde je nenalíčená, oblečená v mikine s kapucňou na hlave a za ňou sa nachádza zvláštna chodba. No a podľa dotyčného zdroja je pozadie v zábere práve časť Pinelovej nemocnice v Pezinku. Aktuálne sa už ale fotografia na Eninom profile nenachádza a je zrejmé, že ju stiahla.

K celej veci sa pre Nový čas vyjadril aj Enin kamarát Marcel Nemec. Keď sa ho redakcia spýtala, či mala problémy s alkoholom, s odpoveďou vraj nezaváhal ani sekundu. „Veď to nebolo žiadne tajomstvo, si myslím. Ak ej Eňa na liečení, tak to je len dobre. A najmä ak išla dobrovoľne," povedal Nemec s tým, že keď s ňou preč časom volal, herečka hovorila len o problémoch s tlakom.

