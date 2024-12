Kráska z Markízy má NOVÉHO FRAJERA: Priviedla ho do spoločnosti... Aha, ako im to spolu pristane!

(Zdroj: Instagram M.H.)

NITRA - Mirka Hriňáková (28) sa do povedomia slovenskej verejnosti dostala vďaka prvej sérii markizáckej reality šou Ruža pre nevestu, kde bojovala o srdce Tomáša Tarra. Dostala sa až do finálovej dvojky, no ženích si napokon vybral Petranu Oráčovú. No zdá sa, že aktuálne je opäť šťastná. Do spoločnosti prišla po boku svojho nového priateľa. Aha, ako im to spolu pristane!