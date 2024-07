Ničivá smršť na festivale zasiahla aj známych Slovákov: Markizácku krásku to POLOŽILO

Mirka Hriňáková (Zdroj: Instagram M.H.)

TRENČÍN - Včera večer sa musel predčasne ukončiť 27. ročník známeho slovenského festivalu. Zasiahla ho totiž ničivá smršť, ktorá si vyžiadala škody. Aj známi Slováci utekali pred búrkou do bezpečia, no a krásku z Markízy doslova táto hrozivá situácia položila.

Návštevníci slovenského festivalu tak skoro na piatkový večer nezabudnú. Zábava sa doslova premenila na boj o holý život. Všetci tí, ktorí si prišli vychutnať hudobný program, museli utekať pred strašlivou búrkou. Vietor ničil všetko, čo mu prišlo do cesty. Účastníčka šou Ruža pre nevestu sa na festival prišla zabaviť tiež, no to čo sa stalo, ju doslova položilo. S plačom sa prihovorila fanúšikom.

„Ľudia, toto je zlý sen. Ja som už aj vyrevaná. Toto sa teraz udialo, ja neviem ako to dopadlo, ale asi nie veľmi dobre, lebo všetky tie stany začali padať. Ja som vzala nohy na plecia, všetci začali strašne rýchlo utekať,“ zverila sa na Instagrame. Ostatní sa tiež postupne začali ozývať, že sú v poriadku. Medzi nimi aj Hana Lasicová, ktorá búrku prečkala pod stanom, síce v tme, ale v suchu a bezpečí. „Stihli sme sa schovať,“ informovala včera večer Zuzana Vačková. „Ja som okej. Posielame silu všetkým, čo to teraz potrebujú,“ napísala Simona Salátová. „Som v poriadku,“ vyjadrila sa Lesana Krausková. „My sme ok,“ napísala zase Kristína Tormová.

„A dobrí ľudia stále existujú. Najsilnejší dážď nás zastihol pár metrov od auta, ktoré sa nám nedarilo nájsť. Nevideli sme ani meter pred seba, schovali sme sa pod jedno z áut, až si nás v ňom niekto všimol a ukryli nás v ňom. Takú smršť a ostrý vietor s dažďom sme ešte nezažili. Snáď sú aj ostatní ok,“ opísala influencerka Lucia Hrušková alias Lucypug.

