Známa Slovenka je opäť SAMA: ROZCHOD v tajnosti!

Už viac netvoria pár!

Mirka Hriňáková sa v romantickej šou prebojovala až na 3. miesto. Aj keď si so ženíchom rozumela, ani to nestačilo a dvere sa jej zavreli tesne pred finále. Dlho však nesmútila a ako sama potvrdila, už niekedy počas 6. vysielanej epizódy bola zaľúbená do úplne iného človeka.

Spočiatku jej nikto neveril, keďže si všetci mysleli, že je to z jej strany len akási stratégia, aby si ľudia prestali myslieť, že je po prehre ohrdnutá. Až potom, keď uverejnila s ním fotku, dokázala, že je naozaj skutočný. Mirka sa zaľúbila do sympaťáka Mateja. Spojila ich láska ku zvieratám a ich vzťah vyzeral naozaj nádejne.

(Zdroj: Instagram M.H.)

No, žiaľ, ich cesty sa po 8 mesiacoch rozišli. Blondínka to oznámila prostredníctvom sociálnej siete Instagram, kde pridala niekoľkominútové video. Samozrejme, táto informácia nebola úplne čerstvá. Mirka to musela nejako vstrebať a až potom rozchod oznámila verejne.

„Skutočnosť je taká, že sme sa s Matejom rozišli a naozaj sa mi to hovorí veľmi ťažko... Jednoducho sme sa tak s Matejom dohodli, že to bude lepšie pre oboch z nás, ak ďalej budeme pokračovať každý zvlášť,“ zverila sa otvorene. Ak by ste hľadali za ich rozchodom nejaké nezhody, hľadali by ste márne. Celé video si môžete vypočuť nižšie.