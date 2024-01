Mirka z Ruže prehovorila o DRSNEJ minulosti športovkyne: NECHUTNÉ praktiky trénerov... Tak toto je HNUS!

Mirka v reality šou Ruža pre nevestu (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Mirka Hriňáková je verejnosti známa najmä vďaka účasti v šou Ruža pre nevestu, kde sa prebojovala až do samotného finále. Jej meno však Slovenskom rezonovalo aj predtým- a to vďaka jej športovým úspechom. Drobná blondínka bola svojho času vrcholovou športovkyňou a niekoľkokrát sa jej podarilo obhájiť titul majsterky Slovenska v krasokorčuľovaní. Nuž a najnovšie o tomto náročnom období prezradila čosi viac...

Mirka sa prvýkrát na korčule postavila ešte ako malé dievčatko. Mala vtedy iba 4 roky, no tento šport jej okamžite absolútne učaroval. Sen o tom, byť krasokorčuliarkou, sa premenil na skutočnosť a pôvabná plavovláska sa profi korčuľovaniu venovala až 18 rokov, počas ktorých sa 4x stala majsterkou Slovenska. O tom, že je skutočne talentovaná, presvedčila aj markizáckych divákov. Svoje umenie predviedla i počas šou Ruža pre nevestu.

Nuž ale, hoci krasokorčuľovanie vyzerá doslova rozprávkovo, za dokonalým a elegantným vizuálom je obrovská drina, námaha... A v neposlednom rade aj nepríjemné spomienky a komplexy. O tom, čo počas obdobia profesionálneho korčuľovania prežívala, sa Mirka rozhovorila v relácii Reflex. Niektoré jej slová sa počúvali mimoriadne ťažko, no a televízna nevesta najnovšie priznala, že zopár minút, ktoré mala na rozhovor, ani zďaleka nedokážu poňať všetko, čo by chcela povedať. Niečo viac teraz prezradila prostredníctvom sociálnej siete Instagram.

Mirka v reality šou Ruža pre nevestu (Zdroj: TV Markíza)

Na úvod zopakovala to, čo povedala aj v spomínanej relácii. A síce, že z obdobia puberty si odniesla traumu v podobe spochybňovania svojho výzoru. Hoci to znie až neuveriteľne, Mirka, ktorá disponuje dokonalou postavičkou, má až dodnes pocit, že je tučná.

„Ako 15 ročnému dievčaťu vo vývovoji to vo mne zanechalo určité “traumy”. Napríklad že mám stále pocit, že som tučná. Aj keď sa vám to môže zdať scestné, tak stále aj v plavkách mám pocit, že som tučná a že vyzerám zle. Viem, že s objektívnym pohľadom to tak nie je a aj od vás dostávam otázky, čo robím aby som mala takú skvelú postavu... No vo mne to, že som “tučná” je tak silno a hlboko zakorenené, že neviem či sa toho vôbec niekedy zbavím," vyjadrila sa drobná športovkyňa.

„Čo je však ešte horšie, je to, že jediné, o čo sa tréneri zaujímali, bolo to, koľko vážiš a aký máš veľký zadok, nohy, brucho. A nie či mám ako vrcholový športovec, ktorý trénuje 4-5x do dňa, prísun všetkých živín," pokračovala Mirka, ktorá uviedla, že najväčším paradoxom bolo to, čo im počas sústredení dávali jesť. „Na obed parené buchty či vyprážaný syr. Ale nebolo v pohode, keď si to zjedla alebo si nedajbože nevládala," opísala Hriňáková, ktorá následne uviedla príklad, ako sa tréneri vyjadrovali na adresy svojich zverenkýň.

Mirka Hriňáková (Zdroj: TV Markíza)

A ťažko vôbec uveriť, že existuje človek, ktorý sa takýmto spôsobom rozpráva s mladými dievčatami, ktoré práve formujú svoje osobnosti. A aj tomu, že niekomu nedochádza, že takýmto štýlom môže deťom spôsobiť traumu na celý život. Rovnako, ako sa to stalo aj Mirke. „Pozdravujem všetkých “trénerov” ktorí toto robia a myslia si, že sa týmto ponižovaním (tučná krava, valec, tlstá a podobne) niekam so svojimi zverencami dostanú. Nezabudnem, keď som cestovala 5 hodín na sústredenie a celú cestu som mala strach a stres z toho, čo povie tréner, keď ma uvidí. A, samozrejme, ako som vystúpila z auta, tak si ma premeral od hlavy po päty ako nejaký tovar. A ja som 3 dni pred sústredením radšej nič nejedla," šokovala Mirka.

Tá vo svojom príspevku zaspomínala aj na nepríjemný incident, kedy sa jej "kolegyňa" musela obhajovať, prečo od predchádzajúceho dňa pribrala zopár dekagramov. „Vrchol tohto celého bolo, keď sa ráno vážilo a baba sa musela obraňovať, že má o pol kila viac ako včera. Lebo ráno nekakala," pokračovala v opisovaní šokujúcich praktík Mirka. Celú jej "spoveď" si môžete prečítať v príspevku nižšie.