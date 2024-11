Veľká radosť divákov Markízy: Televízia hlási NÁVRAT obľúbenej šou!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Existujú projekty, ktoré sa síce na televíznych obrazovkách neobjavujú pravidelne, no o to väčšiu radosť diváci majú, keď sa televízia rozhodne ich po rokoch do vysielania vrátiť. Aj teraz sa Markíza rozhodla po rokoch pauzy zaradiť do programu obľúbenú šou. Už vyhlásila aj kastingy!