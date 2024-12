SuperStaristka zmenená na nepoznanie: Wau, TOTO je vážne ona?

Adela Husárová (Zdroj: TV Markíza/Instagram)

Už onedlho budete môcť na obrazovkách televízie Markíza vidieť SuperStar. Spevácka súťaž mnohým účastníkom zmenila život. Víťazi, ale i niektorí finalisti zo šou sú dodnes známi a vydávajú svoje vlastné pesničky. Hudbe zostala verná aj Adela Husárová, ktorá sa v markizáckej šou pred 11 rokmi blysla tiež. Ako 20-ročná sa postavila pred porotu v zložení Ondřej Soukup, Ewa Farna a Pavol Habera.

(Zdroj: TV Markíza)

Jej výkon ich ohúril, no do TOP 12 sa vtedy nedostala. O pár rokov neskôr bodovala v ďalšej markizáckej speváckej súťaži. A to v The Voice Česko Slovensko. Z mediálneho priestoru sa stratila, no aktívna na sociálnych sieťach stále je. A od roku 2013 sa speváčka naozaj výrazne zmenila. Dnes má Adela 31 rokov a výzor doslova na nespoznanie. Od SuperStar je z nej doslova iný človek. Aha, pozrite, ako dnes vyzerá! Spoznali by ste ju?

(Zdroj: Instagram AH)