Influencerka NEVHODNE komentovala masaker v Prahe: Okamžitý TREST... Koniec spolupráce!

Hlavné mesto našich západných susedov sa spamätáva z mimoriadne čierneho štvrtka. V centre sa totiž popoludní odohral strelecký masaker. 24-ročný David Kozák nabehol na Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej a začal strieľať. O život pri jeho besnení prišlo 14 ľudí a ďalších viac ako 20 bolo zranených.

Ľútosť nad tragédiou vyjadrilo mnoho verejne známych osobností. Písali slová sústrasti a ak nevedeli nájsť vhodné slová, svoje pocity opísali čiernymi obrázkami či fotkou sviečky. No našli sa aj takí, ktorí si ani v takejto mrazivej chvíli neodpustili "vtipný komentár". Jednou takou bola aj známa česká influencerka a streamerka Viktorie Hlaváčková, ktorú len na Instagrame sleduje viac ako 71 tisíc ľudí.

K novinovému článku s titulkom: „Po strelbe na Filozofickej fakulte je desať mŕtvych, ďalší sú vážne zranení,“ napísala: „Tak ešte, že som streamerka a do školy nemusím.“ Tento jej rádoby vtipný dodatok okamžite strhol lavínu kritiky. Upozorňovali na ňu dokonca aj niektoré české celebrity, podľa ktorých bol jej príspevok v aktuálnej situácii absolútne cez čiaru.

Jsme zděšeni dnešní střelbou na FF UK a vyjadřujeme upřímnou soustrast a podporu pozůstalým, studentům a profesorům univerzity, kteří přišli o své blízké a zažili chvíle nepředstavitelné hrůzy.

Velmi nás mrzí velmi nevhodné vyjádření Viktorie, která s námi spolupracuje.… — Entropiq (@Entropiqteam) December 21, 2023

A myslí si to aj esportový tím Entropiq, ktorého majiteľom je pokrový hráč Martin Kabrhel. S influencerkou totiž okamžite ukončil spoluprácu. „Veľmi nás mrzí nevhodné vyjadrenie Viktorie, ktorá s nami spolupracuje. Viktorie si v ten moment neuvedomila, čo môžu jej slová znamenať a ako môžu pôsobiť. Story zmazala a ospravedlnila sa. Sú ale situácie, kedy ani úprimné ospravedlnenie nestačí, a preto sme sa rozhodli s Viktóriou spoluprácu ukončiť. Veľmi nás mrzí, že sa jej vyjadrenie mohlo dotknúť ľudí, ktorí prežívajú takú neskutočnú hrôzu. Ospravedlňujeme sa im, aj našim fanúšikom,“ vyjadril sa Entropiq na sociálnej sieti.

V tom momente si zrejme aj samotná Viktória uvedomila, že ti prepískla. Pôvodný príspevok vymazala a zverejnila ospravedlnenie. „Áno, story som zo svojho uváženia zmazala. Veľmi sa všetkým ospravedlňujem, veľmi unáhlene som zareagovala na situáciu. Bohužiaľ mi vôbec nedošlo, ako veľmi to nebolo na mieste a ako veľmi hlúpo to vyznelo. Rozhodne som to takto nemyslela a som maximálne sklamaná, že som niečo také vypustila. Nabudúce by som sa mala rozhodne viac zamyslieť, než sa k takto citlivej situácii vyjadrím. Úprimnú sústrasť všetkým rodinám a blízkym zasiahnutých,“ dodala po všetkom.

