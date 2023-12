Zranení po streľbe na univerzite sú v stabilizovanom stave, jeden je v kritickom stave

(Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek)

Traja zranení zostávajú v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN). "Pacienti dostávajú maximálnu možnú intenzívnu starostlivosť, v jednom prípade sú v kritickom stave," uviedla hovorkyňa ÚVN Jitka Zinke. Zásoby krvi v nemocnici sú podľa nej dostatočné, pacienti potrebujú len dve jednotky krvi.

Najviac pacientov bolo prijatých vo Fakultnej nemocnici Motol a Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady. Podľa Jany Krejčí Merxbauerovej, zástupkyne vedúceho komunikačného oddelenia, je všetkých sedem pacientov hospitalizovaných v Motole v stabilizovanom stave, hoci dve 20-ročné ženy na oddelení ARO majú vážne strelné zranenia. Ďalšie tri postrelené osoby sú ženy vo veku 20 rokov a jedna 60-ročná, ktorá je pri vedomí, uviedla. Muža vo veku 20 rokov prijali do nemocnice so zraneniami chrbta. "Je dosť pravdepodobné, že bude prepustený do domáceho liečenia," dodala.

Zo siedmich pacientov prijatých dnes popoludní do Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) sú podľa hovorkyne Terezy Romanovej traja stále vo vážnom stave, ale nikto nie je v ohrození života. "Štyria pacienti boli operovaní a v súčasnosti by mali byť všetci stabilizovaní," uviedla. Mali strelné zranenia vrátane strelných poranení hrudníka, brucha, končatín alebo hlavy.

Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe vo štvrtok večer prepustila jednu ženu s ľahko zranenou rukou. Ďalšiu ženu so zlomenou nohou podľa hovorkyne Marie Heřmánkovej vo štvrtok operovali a lekári ju pustili do domáceho ošetrenia. "Zranený muž je na oddelení KARIM napojený na dýchací prístroj. Je po operácii kvôli strelnému poraneniu nohy. Jeho stav je vážny, ale stabilizovaný," uviedla.

Vo Fakultnej nemocnici Bulovka hospitalizovali tri ženy, jednu so zraneniami po páde. "Všetky nami prijaté pacientky sú po operáciách pri vedomí a v stabilizovanom stave," uviedla hovorkyňa nemocnice Eva Libigerová. Štyria pacienti so stredne ťažkými zraneniami, ktorých prijali na ošetrenie do Nemocnice Na Františku, budú podľa hovorkyne Lucie Krausovej dnes prepustení do domáceho liečenia. V nemocnici zostali na pozorovaní aj kvôli šoku, ktorý utrpeli.