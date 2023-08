Ďalšia facka pre dobitú miss: Obvinenie Kottyho ZAMIETNUTÉ!

Nočná mora Ráchel Karnížovej nekončí (Zdroj: Instagram R. K.)

V apríli tohto roku bývalá miss Ráchel Karnížová obvinila svojho vtedajšieho priateľa Tomyho Kottyho z napadnutia a znásilnenia. Všetko priznala verejne na sociálnej sieti Instagram. Exmarkizák sa k celej situácii spočiatku vyjadrovať nechcel, no nakoniec slová Ráchel potvrdil a nastúpil na liečenie.

„Áno, žiaľ je to pravda a veľmi, ani neviete, ako ma to po ľudskej a mužskej stránke mrzí. Toto, čo som spravil, je niečo, čo sa nedá ospravedlniť a nemá sa toto stávať, nikdy, za žiadnych okolností,“ vyjadril svoju ľútosť v tom čase Kotty. No o pár mesiacov neskôr na polícii všetko poprel, čo krásku mimoriadne sklamalo.

(Zdroj: Instagram R.K.)

V júni jej totiž prišlo vyrozumenie od mužov zákona. Exmoderátor svojimi slovami vyvrátil, že by Ráchel znásilnil a tento prípad potom označili len za priestupok. Voči tomuto rozhodnutiu sa odvolala a... Najnovšie sa dočkala odpovedi, ktorá ju opäť nepotešila.

„Pred asi 2 mesiacmi som podávala odvolanie na rozhodnutie, ktoré mi prišlo z polície ohľadom incidentu, ktorý sa stal u mňa v mojom bývalom byte, kde mi môj frajer totálne zničil byt. Podľa polície to bol priestupok. Včera mi došlo rozhodnutie, kde to znova a definitívne zamietli,” vyjadrila sa Ráchel na svojom Instagrame.

(Zdroj: Instagram R.K.)

„Našťastie z prípadu, ktorý sa stal u neho, je už obvinený, ale stále čakám na nejaké ďalšie informácie. Už pol roka?! Nechápem, čo tak dlho trvá. Zamietnuť niečo trvá hneď, ale niečo dotiahnuť do konca trvá milión rokov. Ja by som sa už rada aj pohla v mojom živote, ale vždy, keď už som okej, tak príde nejaká ďalšia facka, z ktorej chodím týždeň ako mŕtvola a len si dookola hovorím, že kedy to skončí,” priznala.

Sama by už s týmto prípadom nechcela byť spájaná a ani to nemá chuť riešiť. „Ale nemôžem to nechať tak, lebo viem, čo on dáva na príbehy a chystá nejaký veľký návrat a jeho pomätená hlava si myslí, že mu zasa všetko prejde, lebo mu to prechádzalo roky,” dodala na záver.

(Zdroj: Instagram T.K.)