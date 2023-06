Šokujúca DOHRA 2 mesiace po napadnutí: Dobitá miss opäť v slzách… Tomy na polícii všetko POPREL!

BRATISLAVA - Dobitej miss Ráchel Karnížovej (21) prišlo od polície vyrozumenie. To ju dohnalo až k slzám, pretože jej ex Tomy Kotty (31) všetko poprel. Rozhodla sa však, že to nenechá len tak! Červenovláska si už zháňa právnikov.

Pred necelými dvomi mesiacmi informovala bývalá miss Ráchel Karnížová na svojom Instagrame o hrozivom incidente, ktorý sa stal u nej doma. Jej vtedajší priateľ, moderátor Tomy Kotty ju podľa jej slov zbil a zdemoloval jej celý byt. Ako dôkazy priložila aj fotografie či videá a zašla na neho podať trestné oznámenie...

UPOZORNENIE: Nevhodné pre maloletých. Video obsahuje vulgarizmy

Kotty v tom čase pre médiá všetko priznal. „Nebudem sa k tomu siahodlho vyjadrovať. Áno, žiaľ je to pravda a veľmi, ani neviete, ako ma to po ľudskej a mužskej stránke mrzí. Toto, čo som spravil, je niečo, čo sa nedá ospravedlniť a nemá sa toto stávať, nikdy, za žiadnych okolností,“ znelo jeho vyjadrenie, po ktorom nastúpil na liečenie.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram R.K.

Vyzeralo to, že červenovláska je z najhoršieho vonku, no opak je pravdou. Včera jej prišlo vyrozumenie od polície, v ktorom exmoderátor všetko poprel. Keď si to prečítala, skončila v slzách. Všetkých ale upovedomila, že to určite nenechá len tak. Už sama vraj pochopila, prečo znásilnené a týrané ženy nejdú hneď za mužmi zákona.

V Tomášovom vyjadrení pre políciu sú detaily, v ktorých opísal ich sexuálny styk v daný večer. „Mali veľmi silný sexuálny vzťah medzi sebou. Dokázali mať sex niekoľkokrát denne a kdekoľvek. Takto vznikla tá téma, aby mali sex. Išli na gauč, ktorý bol v obývačke, ona sa prehla, menovaný jej stiahol nohavice, dal jej prsty do vagíny, trvalo to asi pol minúty a následne mu ona povedala, že ju to bolí a tým sa to celé ukončilo. Aj toto všetko prebiehalo na strane dobrovoľnosti a z pohľadu menovaného ide zo strany oznamovateľky o fabuláciu a k žiadnemu sexuálnemu násiliu nedošlo,“ svojimi slovami vyvrátil, že by Ráchel znásilnil.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram R.K.

Keď toto včera misska uvidela, neverila vlastným očiam. Všetkým svojim fanúšikom ukázala pyžamové nohavice, ktorá mala vtedy na sebe oblečené. Boli roztrhané a dokonca mali dieru aj v oblasti rozkroku. „Prídu vám takto roztrhané nohavice, že sme mali dobrovoľný sex?“ opýtala sa.

Najviac ju na tom celom štve to, že po tom incidente ho stále ľúbila a verila, že sa po tomto zmení. „Ja chápem, že si chce zachrániť riť, ale niekedy človek musí padnúť na úplné dno, aby si uvedomil, že čo sa proste deje a mňa tak strašne mrzí, ani nie to vyjadrenie tej polície, ale to jeho vyjadrenie. On si stále neuvedomuje, že robí niečo zle...” rozplakala sa. Aj preto sa rozhodla veci chytiť do vlastných rúk a zaplatiť si právnika.

Celé vyjadrenie od polície a Tomášov list si môžete pozrieť nižšie a vo videu vyššie si môžete vypočuť slová Ráchel.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram R.K.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram R.K.